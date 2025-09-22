BAKAN YERLİKAYA: SON GÜNLERE KALMADAN İŞLEMLERİ TAMAMLAYALIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; sürenin son kez uzatıldığını vurgularken, Temmuz ayında rekor başvuru alındığını açıkladı. İşte, Yerlikaya'nın paylaşımı;

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025!

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti.

Ancak;

- 18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

- Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.

- Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

▪️ Ocak: 140.000

▪️ Şubat: 82.000

▪️ Mart: 84.000

▪️ Nisan: 101.000

▪️ Mayıs: 270.000

▪️ Haziran: 502.000

▪️ Temmuz: 1.413.489

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

- Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.

- Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak.

- Son tarih: 31 Ekim 2025

- Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.

- Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.