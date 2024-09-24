EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2024: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezası ne kadar?
Eski tip sürücü belgesi yenileme işlemleri için son tarih yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Peki, ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezası ne kadar, gerekli belgeler neler? İşte 2024 Sürücü belgesi yenileme için gerekli evrak listesi…
Ehliyet yenileme son tarih 2024 yılının sonuna yaklaşılırken gündemde araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Belirlenen tarihe kadar ehliyet yenileme işlemi yapmayan kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman, cezası ne kadar? İşte sürücü belgesi yenileme son tarih ve yenileme için gerekli belgeler.
EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi sona eriyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.
Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.
EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?
Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor.
Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.
YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacak kişiler eski tip sürücü belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile birlikte toplamda 15 TL olan başvuru ücretini, sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler başvurudan önce olan değerli kâğıt bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir. (Vakıf payı olan 2 TL vergi dairelerinden ve ya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmemektedir)
Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler yetkili sağlık kuruluşlarına giderek sürücü olur raporu almalıdır. Alınan sağlık raporları 2 sene geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilirler.
Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapılacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekmektedir. Sistemde adresi bulunan kişiler teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilirler.
Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişiler son altı ay içerisinde biometrik fotoğraf çektirmiş olmalıdır.