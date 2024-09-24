Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2024: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezası ne kadar, gerekli belgeler neler?

        EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2024: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezası ne kadar?

        Eski tip sürücü belgesi yenileme işlemleri için son tarih yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek. Peki, ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezası ne kadar, gerekli belgeler neler? İşte 2024 Sürücü belgesi yenileme için gerekli evrak listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 10:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ehliyet yenileme son tarih 2024 yılının sonuna yaklaşılırken gündemde araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Belirlenen tarihe kadar ehliyet yenileme işlemi yapmayan kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman, cezası ne kadar? İşte sürücü belgesi yenileme son tarih ve yenileme için gerekli belgeler.

        2

        EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

        Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi sona eriyor.

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

        Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

        3

        EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

        Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor.

        Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.

        4

        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

        5

        YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

        Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacak kişiler eski tip sürücü belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

        13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile birlikte toplamda 15 TL olan başvuru ücretini, sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler başvurudan önce olan değerli kâğıt bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir. (Vakıf payı olan 2 TL vergi dairelerinden ve ya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmemektedir)

        6

        Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler yetkili sağlık kuruluşlarına giderek sürücü olur raporu almalıdır. Alınan sağlık raporları 2 sene geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilirler.

        Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapılacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekmektedir. Sistemde adresi bulunan kişiler teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilirler.

        Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapacak kişiler son altı ay içerisinde biometrik fotoğraf çektirmiş olmalıdır.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?