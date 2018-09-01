EIF Ekenas - Haka düellosu

EIF Ekenas ve Haka, 02 Eylül 2018 Pazar günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. 36 puanlı EIF Ekenas 2. sırada bulunuyor, Haka 29 puana sahip ve 4. sırada. EIF Ekenas son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Haka, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 689 kodlu maçta; İddaa oynayanlar EIF Ekenas kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Haka sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

EIF Ekenas son hafta oynanan KTP Kotka maçında 1-1 berabere kaldı.

Haka ise HIFK Helsinki maçında 2-0 yenildi.

EIF Ekenas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. EIF Ekenas, kendi sahasında 16 gol attı, 8 gol yedi.

Haka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Haka, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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