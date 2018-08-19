Eintracht Braunschweig - Hertha Berlin maçı öncesi rakamlar

Almanya DFB Kupası 1.Tur maçında Eintracht Braunschweig ile Hertha Berlin, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Ev sahibi Eintracht Braunschweig, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hertha Berlin son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 725. İddaa'da Eintracht Braunschweig kazanır 4.30, berabere biter 3.30, Hertha Berlin kazanır 1.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Eintracht Braunschweig son haftadaki Hertha Berlin müsabasında 0-2 yenildi.
Hertha Berlin ise Eintracht Braunschweig maçında 0-2 kazandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ