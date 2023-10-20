Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi "Sivillerin Gazze'den Sina'ya göçü son derece tehlikelidir ve Filistin davasını tamamen bitirebilir. Barış sürecini yeniden canlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebu Zeyd "Refah kapısı açık. İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor" açıklamasında bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi "Sivillerin Gazze'den Sina'ya göçü son derece tehlikelidir ve Filistin davasını tamamen bitirebilir. Barış sürecini yeniden canlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebu Zeyd "Refah kapısı açık. İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor" açıklamasında bulundu.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.