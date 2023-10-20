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        Haberler Spor Futbol İspanya Carlo Ancelotti duyurdu! Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu - Futbol Haberleri

        Carlo Ancelotti duyurdu! Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi ile ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:50
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        İspanya La Liga'nın 10'uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek Real Madrid'de, milli futbolcumuz Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu olmuştu.

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        Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığını atlatmasının ardından takımla antrenmanlara başlayan Arda Güler'in son durumu hakkında bilgi verdi.

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        Arda'nın durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Biraz kondisyonu eksik ve bu yüzden 2 haftalık bir zamana ihtiyacı var" dedi.

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        18 yaşındaki futbolcunun hücumun birçok bölgesinde görev yapabildiğine dikkat çeken Ancelotti, "Kendisi ofansif bir oyuncu ve her pozisyonda görev yapabiliyor. Bellingham gibi forvet arkasında oynayabildiği gibi ters ayaklı bir kanat oyuncusu pozisyonunda da görev alabilir" diye konuştu.

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        "MUTLU DEĞİL ÇÜNKÜ DAHA FARKLI BAŞLAMAK İSTİYORDU"

        Tecrübeli çalıştırıcı, Arda Güler'in yeteneğine inandığını vurgulayarak, "İyi uyum sağlaması gerekiyor ve ona yardımcı oluyorlar. Mutlu değil çünkü farklı başlamak istiyordu ama burada iyi şeyler yapacak zamanı var. Tüm yeteneklerini göstermeye hazır" ifadesini kullandı.

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