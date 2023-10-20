Carlo Ancelotti duyurdu! Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

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18 yaşındaki futbolcunun hücumun birçok bölgesinde görev yapabildiğine dikkat çeken Ancelotti, "Kendisi ofansif bir oyuncu ve her pozisyonda görev yapabiliyor. Bellingham gibi forvet arkasında oynayabildiği gibi ters ayaklı bir kanat oyuncusu pozisyonunda da görev alabilir" diye konuştu.