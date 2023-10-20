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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşiyor!

        Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılarda derbi öncesi eksik bulunmazken, Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan çok sayıda isim zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Dev maça saatler kala iki takımın teknik direktörü sahaya sürecekleri kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:20
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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        Dev derbi öncesi Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise uzun süreli sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Eric Bailly, Salih Uçan ve Umut Meraş derbide forma giyemeyecek.

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        GALATASARAY 125-114 ÖNDE

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 125-114 üstünlüğü bulunuyor. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 493 golüne, Beşiktaş 463 golle karşılık verdi.

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        RAMS PARK'TA 2 BİN 400 BEŞİKTAŞLI OLACAK

        İstanbul Valiliği, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşmasında deplasman yasağının uygulanmayacağını ve 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın tribünde yer alacağını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.

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        İşte derbinin muhtemel 11'leri

        GALATASARAY

        6

        MUSLERA

        7

        BOEY

        8

        DAVINSON SANCHEZ

        9

        ABDÜLKERİM

        10

        ANGELINO

        11

        TORREIRA

        12

        KEREM DEMİRBAY

        13

        TETE

        14

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        15

        ZAHA

        16

        ICARDI

        17

        BEŞİKTAŞ

        18

        MERT GÜNOK

        19

        ROSIER

        20

        NECİP

        21

        COLLEY

        22

        MASUAKU

        23

        AMIR HADZIAHMETOVIC

        24

        GEDSON

        25

        CHAMBERLAIN

        26

        RASHICA

        27

        CENK TOSUN

        28

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