Galatasaray-Beşiktaş derbisinin 11'leri netleşiyor!

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RAMS PARK'TA 2 BİN 400 BEŞİKTAŞLI OLACAK

İstanbul Valiliği, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşmasında deplasman yasağının uygulanmayacağını ve 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın tribünde yer alacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.