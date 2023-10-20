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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Turkcell Süper Kupa 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak! - Galatasaray Haberleri

        Turkcell Süper Kupa 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak!

        TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 22:21 Güncelleme: 20.10.2023 - 23:04
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        Süper Kupa, Suudi Arabistan'da oynanacak
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        Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

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