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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sacha Boey'in kafasını karıştıran teklif - Galatasaray haberleri - Galatasaray Haberleri

        Sacha Boey'in kafasını karıştıran teklif

        Galatasaray'da müthiş çıkışıyla Avrupa'dan dev takımları peşine takan Sacha Boey'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:01
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        Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, performansıyla ülkesi Fransa'da manşetlerden düşmüyor.

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        RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, birçok kulübün listesinde yer alan Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

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        Sacha Boey'un bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği, Fransız yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğu ancak Premier Lig ve Bundesliga'dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi.

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        Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek 23 yaşındaki Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

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        Galatasaray'ın yeni sözleşme imzalamak istediği Sacha Boey, daha önce yaptığı açıklamada hedefinin Arsenal'da forma giymek olduğunu belirtmişti.

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        Fransız sağ bek açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu anda Galatasaray'ın futbolcusuyum ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Arsenal'in ilgisi çok sevindirici, hedeflediğim lig Premier Lig, bakalım neler olacak."

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