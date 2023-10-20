Sacha Boey'in kafasını karıştıran teklif
Galatasaray'da müthiş çıkışıyla Avrupa'dan dev takımları peşine takan Sacha Boey'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, performansıyla ülkesi Fransa'da manşetlerden düşmüyor.
RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, birçok kulübün listesinde yer alan Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.
Sacha Boey'un bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği, Fransız yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğu ancak Premier Lig ve Bundesliga'dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek 23 yaşındaki Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 17 milyon euro.
Galatasaray'ın yeni sözleşme imzalamak istediği Sacha Boey, daha önce yaptığı açıklamada hedefinin Arsenal'da forma giymek olduğunu belirtmişti.
Fransız sağ bek açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu anda Galatasaray'ın futbolcusuyum ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum. Arsenal'in ilgisi çok sevindirici, hedeflediğim lig Premier Lig, bakalım neler olacak."