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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den derbi hakemi atamasına dair açıklama! - Beşiktaş Haberleri

        Ahmet Nur Çebi'den derbi hakemi atamasına dair açıklama

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yarın oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde açıklama yaptı. Derbinin hakeminin yapay zeka atamasıyla Ali Şansalan'ın olacağı yönünde bir beklentinin bulunduğunu belirten Çebi, "Halil Umut Meler'in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 18:22 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:22
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        Ahmet Nur Çebi'den derbi açıklaması
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        Çebi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

        "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı müsabakaya Halil Umut Meler’in atanmasıyla ilgili açıklamada bulundu:

        Galatasaray – Beşiktaş maçına form grafikleri göz önünde bulundurulduğunda kamuoyunda yapay zeka tarafından Ali Şansalan’ın atanması yönünde bir beklenti vardı.

        Ali Şansalan’ın maça atanacağı bilgisini alan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Erden Timur, Halil Umut Meler’in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan’ı gündeme taşımıştır.

        Halil Umut Meler’in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz.

        Federasyondan Galatasaray’a bir bilgi akışı var. Erden Timur’un ortada hiçbir şey yokken Ali Şansalan’ın ismini kullanması tesadüf olamaz.

        Halil Umut Meler maçın son düdüğünü çaldığında bu atamada art niyet olup olmadığını anlamış olacağız. Meler, umarız başka bir planın parçası olarak bu maça atanmamıştır. Kendisinden derbiyi adaletli şekilde yöneterek herhangi bir planın parçası olmadığını göstermesini bekliyoruz."

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