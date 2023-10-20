İsrail polisi Habertürk canlı yayınına müdahale etti İsrail-Hamas çatışmaları 14. gününde devam ederken İsrail polisi Mescid-i Aksa'da güvenlik çemberini genişletti. Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun, Mescid-i Aksa'da yaşanan gelişmeleri aktarırken, İsrail polisi Habertürk kameramanına copla vurdu

İsrail-Hamas çatışmaları 14. gününde devam ederken İsrail, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yaş kısıtlaması getirdi.

Mescid-i Aksa çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun o anları canlı yayında aktardı.

Canlı yayın sırasında İsrail polisi Habertürk kameramanına copla vurdu.

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Öte yandan İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurmuştu.