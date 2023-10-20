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        Haberler Dünya Gazze'de, İsrail saldırılarında vurulan çocukları bulmak için ellerine adları yazılıyor

        Gazze'de, İsrail saldırılarında vurulan çocukları bulmak için ellerine adları yazılıyor

        Abluka altındaki Gazze'de aileler, İsrail saldırıları sonrasında çocuklarını bulabilmek için ellerine ve kollarına isimlerini yazıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:09 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:09
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        'Öldürülürlerse' korkusuyla çocuklarının isimlerini ellerine yazıyorlar
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        İsrail'in 17 Ekim'deki El-Ehli Bapsit hastanesine düzenlediği saldırıda, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Bunların yanı sıra saldırı sonrasında yaşamını yitirenlerin bazılarının kimliğinin tespit edilemediği belirtildi.

        Bu durumda Gazzelilerin endişelerine bir yenisinin eklendiği ve çocuklarının saldırılarda öldüklerinde tanınmamaktan korkar hale geldiği ifade edildi.

        İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze Şeridi'nin en büyük hastanelerinden Şifa Tıp Kompleksine sığınan yetişkinler ve çocuklar, bu endişelerine kendilerince bir çözüm buldu.

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        Gazzeliler, vurulmaları durumunda kolaylıkla tanınmaları için çocukların ellerine ve kollarına isimlerini yazmaya başladı.

        Şifa Tıp Kompleksinde kalan, kendisinin, çocuklarının ve yakınlarının isimlerini ellerine yazan Ahmed Ebu es-Seba (35) AA muhabirine, "İsrail uçaklarının bizi bombalaması durumunda cesetlerin teşhis edilebilmesi için kendi ellerimize ve çocukların ellerine isimlerimizi yazıyoruz" dedi.

        Başta çocuklar olmak üzere yakınlarının kim olduğu bilinmeyen çok sayıda kişinin hayatini kaybettiğini dile getiren Ebu Seba, "İsrail, kimse arasında ayrım yapmıyor, her yeri bombalıyor." diye konuştu. ​​​​​​​

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