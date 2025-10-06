En yüksek emekli maaş promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? 2025 Ekim Emekli promosyon kampanyanları son durum
Emekli maaşı alan vatandaşlar güncel emekli promosyon kampanyanlarını sorguluyor. Ekim ayında bazı bankalar ödeme tutarını arttırdı. Maaşını en yüksek promosyon ödemesi yapan bankaya taşımak isteyenler Yapı Kredi, Vakıfbank, Akbank, ING, Ziraat Bankası, TEB, Garanti, QNB, İş Bankası ve diğer bankaların emekli promosyon kampanya şartlarını merak ediyor. Bazı bankalarda ek ödemelerle birlikte 30 bin TL'yi aşan promosyon yer aldı. Peki en yüksek emekli promosyon maaş ödemesi yapan banka hangisi? İşte güncel banka banka emekli promosyon ödeme tutarları
Ekim ayı itibariyle emekli promosyon ödemeleri güncellendi. Kamu ve özel bankalar müşteri kazanmak için emekli promosyon yarışına girdi. Yapı Kredi ve Akbank, ek ödemeler ve şartlarla birlikte 30.000 TL’ye varan promosyon imkânı sunuyor. Ziraat ve Halkbank ise 12 bin TL’den emekli maaş promosyonu veriyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri diğer bankaları da merak ediyor. İşte, 2025 Ekim emekli banka promosyon kampanyalarında son durum
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ
2025 Ekim ayına girilmesiyle birlikte bankalar promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalar mevcut rakamlarını korurken, bazıları ise tutarlarını artırdı. İşte, güncel emekli promosyon kampanyası…
YAPI KREDİ BANKASI
19 Eylül 2025 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
Yapı Kredi müşterisi olmayanlar, Yapı Kredi Mobil'i indirip müşteri olarak kolayca emekli maaşını taşıyabilirler. Ayrıca e-Devlet veya SGK Müdürlükleri vasıtasıyla da SGK emekli maaşı Yapı Kredi'ye taşınabilmektedir.
ING BANKASI
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Kampanya 1 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir.
ING müşterisiyseniz, SGK emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda promosyon veya kredi blokesi bulunmuyorsa;
Şubeye gitmeden ING Mobil üzerinden,
ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden ya da
Şubelerimize ziyaret ederek kolayca emekli maaşınızı bankamıza taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
ING Müşterisi değilseniz hemen ING Mobil’i indirip müşterimiz olarak, kolayca emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi yapılıyor.
GARANTİ BANKASI
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ekim 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
HALKBANK
Banka internet sitesinde " maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlar 8.000 TL, maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon alabilecek." ifadelerini kullanıyor.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.
DENİZBANK
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.
Kampanya 16.07.2025 ile 31.10.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
QNB BANKASI
QNB bankası, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor.
Buna göre aylık maaş tutarı;
0-9.999 TL aralığında olanlar 6.250 TL,
10.000-14.999 TL aralığında olanlar 10.000 TL,
15.000-19.999TL aralığında olanlar 12.500 TL,
20.000TL ve üzeri olanlar 15.000 TL promosyon alıyor.
TÜRKİYE FİNANS
Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara 29.500 TL’ye varan promosyon, bonus ve ödül veriliyor.
Emekliler, maaşlarını Türkiye Finans’a taşıyarak, 29.500 TL’ye varan nakit promosyon ve bonus ile birlikte Türkiye Finans’a davet ettikleri emekli yakınları için nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve promosyon talebinde bulunan emeklilere, 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi, yedek hesabına sahip olması, kart harcama şartını yerine getirmesi ve emekli yakınlarını davet etmesi halinde;
9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL’ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL’ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL’ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacaktır.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Üstelik 9.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!
Emekli Promosyon Kampanyası, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
AKBANK
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünüzü yenileyebilirsiniz.