        Ekim temettü takvimi yayınlandı: Bu ay kaç şirket, ne kadar temettü veriyor, temettü ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?

        Ekim temettü takvimi yayınlandı: Bu ay kaç şirket, ne kadar temettü veriyor?

        Ekim ayında yatırımcıların en çok takip ettiği konulardan biri temettü ödemeleri oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, bu ayki temettü ödeme planlarını açıkladı. Toplam 16 şirketin temettü dağıtacağı Ekim ayında, ödeme tarihleri ve dağıtılacak tutarlar firmalara göre değişiklik gösterecek. İşte 2025 Ekim ayı temettü takvimi ve yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken önemli ayrıntılar...

        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:49
        Ekim ayı temettü ödemeleri yatırımcıların gündeminde yerini aldı. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, bu ayki temettü dağıtım programlarını duyurdu. Ekim boyunca toplam 16 şirket yatırımcılarına temettü ödeyecek. Söz konusu ödemeler 8-31 Ekim tarihleri arasında hesaplara yansıyacak. İşte 2025 Ekim temettü takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar...

        Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 0,7083 TL

        Tarihi: 08.10.2025

        Şirket adı: Lider Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.10.2025

        Şirket adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Tarihi: 13.10.2025

        Şirket adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

        BIST kodu: EBEBK

        Temettü tutarı: 0,4250 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        Şirket adı: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PLTUR

        Temettü tutarı: 0,3230 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        Şirket adı: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

        BIST kodu: GOKNR

        Temettü tutarı: 0,3036 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        Şirket adı: Turcas Holding A.Ş.

        BIST kodu: TRCAS

        Temettü tutarı: 0,5687 TL

        Tarihi: 17.10.2025

        Şirket adı: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: MSGYO

        Temettü tutarı: 0,1473 TL

        Tarihi: 22.10.2025

        Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALKLC

        Temettü tutarı: 0,0069 TL

        Tarihi: 22.10.2025

        Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: AVPGY

        Temettü tutarı: 1,9375 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        BIST kodu: OSMEN

        Temettü tutarı: 0,0500 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        Şirket adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: MEDTR

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DESA

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 30.10.2025

        Şirket adı: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

        BIST kodu: OYAKC

        Temettü tutarı: 0,8500 TL

        Tarihi: 30.10.2025

        Şirket adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

        BIST kodu: GUNDG

        Temettü tutarı: 0,0436 TL

        Tarihi: 31.10.2025

        Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: SANFM

        Temettü tutarı: 0,0425 TL

        Tarihi: 31.10.2025

