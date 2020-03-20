'Burada da durum çok kötü'

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Oyuncu Ekin Mert Daymaz, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evde kendini karantinaya aldı.

Sarıyer’deki evine spor aletleri yerleştiren Daymaz, böylelikle her gün en az üç-dört saatini geçirdiği spor salonundan mahrum kalmayacak. Ekin Mert Daymaz, evinin üst katında bu tutkusunu toplumsal sağlığı riske atmadan yerine getirecek.

Yapılan açıklamalara uyarak sosyalleşmekten uzak duran Daymaz, köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktığında paylaştığı iki fotoğrafla takipçilerinin dikkatini çekti.

Daymaz, yeni tip koronavirüs salgınına vurgu yapmak için kendisine ve Doberman cinsi Zeus adındaki köpeğine maske taktı. Ekin Mert Daymaz, o anları ise sosyal medya hesabından yayınladı.