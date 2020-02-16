Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0 - İstanbulspor: 5
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Otoo ),Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler, Mrsic, Aly Malle (Dk. 74 Andusic),Kethevoama (Dk. 80 Okan Kaplan ),Rahmi Anıl Başaran
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Zafer Şensoy, Wellington, Etoga, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Issah (Dk. 73 Uygar Mert Zeybek),Ali Dere (Dk. 67 Muhammed Enes Durmuş),Cajic, Diouf (Dk. 78 İbrahim Yılmaz),Melih Kabasakal
Goller: Dk. 14 Onur Ergün, Dk. 45 Diouf, Dk. 54 Issah, Dk. 62 Cajic, Dk. 89 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Kırmızı Kart: Dk. 54 Cenk Güvenç
Sarı Kartlar: Dk. 10 Aly Malle, Dk. 14 Abdülkadir Kayalı, Dk. 52 Yusuf Şimşek (Teknik direktör),Dk. 54 Vukovic, Dk. 64 Berat Aydoğdu, Dk. 83 Okan Kaplan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor),Dk. 12 Oğuzhan Berber (İstanbulspor)
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