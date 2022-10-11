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'Ekonomi politikamızın temeli üretim'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 100 milyar liralık yeni esnaf kredi paketiyle ilgili yaptığı açıklamada "Bu ülke, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacak. Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek. Ekonomi politikamızın temelini "üretim" oluşturuyor. Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı

'Ekonomi politikamızın temeli üretim'
'Ekonomi politikamızın temeli üretim'
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HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni esnaf kredi paketiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Türkiye'nin esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacağını belirten Bakan Nebati "Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek. Ekonomi politikamızın temelini "üretim" oluşturuyor. Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir" dedi.

Bu kapsamda, Cumhuriyetin100’üncü yılında esnaf ve sanatkarlara toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracaklarını belirten Bakan Nebati açıklamasına şöyle devam etti:

"Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İşyeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz."

"Ayrıca, 2021 Mart ayında başlattığımız “Kadın Girişimci” kredisinden çok kısa sürede 140 bin kadın girişimcimiz yararlanarak 17 milyar Türk Lirasının üzerinde kaynak kullandı. Bu çerçevede, ekonomimize dinamizm ve yenilik katacak genç girişimcilerimizi de unutmuyoruz.

Genç girişimci esnafımıza sunduğumuz sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan tam 3 katına çıkararak 300 bin liraya yükseltiyor, 30 olan yaş sınırını ise 35 yaşa yükselterek daha fazla sayıda genç girişimcimizin bu krediden yararlanmasının önünü açıyoruz."

TAKİPTEKİ BORÇLARI KAPATMA İMKANI

"Halkbank’ın doğrudan kullandırım yaptığı esnaf kredileriyle ilgili takip borcu bulunan esnafımıza, 6 aya kadar geri ödemesiz, toplam 36 aya kadar vadeyle ve yüzde 4 gibi düşük bir faizle ödeme imkânı sunarak, esnaflarımızın takip borcunu tasfiye etmesi için kolaylık sağlıyoruz.

Üretimi temel alan ekonomi politikamız kapsamında ilk günden bu yana finansman maliyetlerini düşürmek için çaba harcadık. Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyemizi yükselteceğini biliyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.

Son günlerde, bazı uluslararası finans kuruluşları Türkiye'nin 2023 yılına yönelik büyüme potansiyeline dikkat çekmeye başladı. Bu potansiyeli gerçeğe dönüştüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnafımız, girişimcilerimiz daha fazla üretecek, daha fazla istihdam oluşturacak, refahımız artacak ve Türkiye kazanacak."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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