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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı

        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı

        ABD'de mali kriz yaşayan Sailormen Inc., iflas süreci kapsamında elinde kalan şubeleri sattı. Alıcı bulunamayan 39 restoran tamamen kapatılırken Popeyes markasının faaliyetlerine devam ettiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 07:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        ABD'de Popeyes restoranlarının en büyük franchise işletmecilerinden Sailormen Inc., iflas sürecindeki son büyük varlık satışını tamamladı.

        The Street'te yer alan habere göre, Florida Güney Bölgesi İflas Mahkemesi, şirketin Orlando bölgesinde faaliyet gösteren son 23 Popeyes restoranının, SBH Foods PLK LLC'ye 2,67 milyon dolar karşılığında satılmasını onayladı.

        DAHA ÖNCE 97 RESTORAN SATILMIŞTI

        Restoranların ilk aşamada RFI Ventures LLC tarafından satın alınması planlanıyordu. Ancak alıcının işlemi belirlenen süre içinde tamamlayamaması üzerine satış iptal edildi. Bunun ardından restoranlar yeniden satışa çıkarıldı ve nihai olarak SBH Foods PLK LLC bünyesine geçti. Daha önce 97 restoran satılmıştı

        Sailormen, haziran ayında da toplam 97 Popeyes restoranının satışını gerçekleştirmişti.

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        Bu kapsamda, 50 restoran Pulse Restaurant Group LLC'ye, 16 restoran Popeyes Louisiana Kitchen Inc.'e, 5 restoran SBH Foods PLK LLC'ye, 3 restoran ise 61 Biscuits LLC'ye devredildi.

        Böylece şirket, iflas süreci kapsamında restoran portföyünün büyük bölümünü elden çıkarmış oldu.

        ALICI BULUNAMAYAN 39 ŞUBE KAPATILDI

        Şirket, devredilemeyen 39 Popeyes restoranını ise tamamen kapattı. Mahkemeye sunulan belgelerde, zarar eden şubelerin kapatılmasıyla yıllık 1 milyon doların üzerinde maliyet tasarrufu sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

        POPEYES MARKASI FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

        İflas sürecinin yalnızca franchise işletmecisi Sailormen Inc.'i kapsadığı, Popeyes Louisiana Kitchen markasının ise faaliyetlerine normal şekilde devam ettiği vurgulandı.

        NE OLMUŞTU?

        1987 yılında 10 restoranla kurulan Sailormen, iflas başvurusu öncesinde Florida ve Georgia'da 136 Popeyes restoranı işletiyor ve yaklaşık 2.900 kişiye istihdam sağlıyordu. Sailormen Inc., başarısız satış girişimleri, kredi yükümlülüklerinde yaşanan temerrütler, açılan davalar ve art arda gelen mağaza kapanışlarının ardından 2026 yılının ocak ayında ABD İflas Kanunu'nun Chapter 11 maddesi kapsamında iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Şirket, mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla restoranlarını kademeli olarak satışa çıkarmıştı.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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