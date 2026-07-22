Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.032,91 %0,42
        DOLAR 47,2178 %0,06
        EURO 53,8938 %0,16
        GRAM ALTIN 6.251,52 %1,05
        FAİZ 41,93 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 90,10 %0,95
        BITCOIN 65.913,00 %-0,71
        GBP/TRY 63,1644 %0,02
        EUR/USD 1,1406 %0,07
        BRENT 94,64 %3,99
        ÇEYREK ALTIN 10.222,41 %1,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten yurt dışı indirimli bilet kampanyası

        AJet'ten yurt dışı indirimli bilet kampanyası

         AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. AJet'in yurt dışı kampanyasında Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yurt dışı uçuşlarında indirime gitti

        AJet, yurt dışı seyahatlerini, sonbahardan kışa uzanan 6 aylık bir dönemde planlamak isteyen misafirleri için indirimli bilet kampanyası hazırladı. Yüzde 30 indirimli biletler, 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 14:00’ten başlayarak 23 Temmuz 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler “KESFET30” kodu kullanılarak satın alınabilecek.

        İndirimli biletler; 15 Eylül 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerinde, (23 Ekim – 2 Kasım 2026 ve 17 Aralık 2026 – 6 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar hariç) kullanılabilecek.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre AJet, bagaj hizmetlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyen misafirler, yüzde 30 indirimden yararlanabilecek. AJet’in yurt dışı kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

        KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER

        Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır, Suriye

        ÖNERİLEN VİDEO

        30 metrelik uçurumda mucize!

        Ordu'da 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Düşen helikopterden acı haber
        Düşen helikopterden acı haber
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."