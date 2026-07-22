AJet, yurt dışı seyahatlerini, sonbahardan kışa uzanan 6 aylık bir dönemde planlamak isteyen misafirleri için indirimli bilet kampanyası hazırladı. Yüzde 30 indirimli biletler, 22 Temmuz 2026 tarihinde saat 14:00’ten başlayarak 23 Temmuz 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler “KESFET30” kodu kullanılarak satın alınabilecek.

İndirimli biletler; 15 Eylül 2026 – 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerinde, (23 Ekim – 2 Kasım 2026 ve 17 Aralık 2026 – 6 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar hariç) kullanılabilecek.

Firmadan yapılan açıklamaya göre AJet, bagaj hizmetlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyen misafirler, yüzde 30 indirimden yararlanabilecek. AJet’in yurt dışı kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER

Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır, Suriye