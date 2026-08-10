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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akbank DijiOrtak, Logo Finansal Teknolojiler entegrasyonuyla yeni yetkinlik kazandı

        Akbank DijiOrtak, Logo Finansal Teknolojiler entegrasyonuyla yeni yetkinlik kazandı

        Akbank'ın ticari ekosistemleri tek dijital çatı altında buluşturan platformu DijiOrtak, Logo Finansal Teknolojiler entegrasyonuyla yeni bir yetkinlik kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        Akbank DijiOrtak, Logo Finansal Teknolojiler entegrasyonuyla yeni yetkinlik kazandı

        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, tüzel müşterilerine sunduğu değer zinciri odaklı dijital çözümleri, Logo Finansal Teknolojiler ile gerçekleştirdiği yeni entegrasyonla genişletti.

        DijiOrtak platformu kapsamında hayata geçirilen fatura entegrasyonu sayesinde şirketler, günlük ticari operasyonlarını yürüttükleri sistem üzerinden finansal işlemlerine de kolayca erişebiliyor.

        Akbank müşterisi olan ve Logo e-Fatura kullanan şirketler, borç ve alacak faturalarını doğrudan kullandıkları sistem üzerinden görüntüleyebiliyor.

        Ayrıca söz konusu şirketler, borç faturaları üzerinden Akbank'ın sunduğu ödeme ve finansman çözümlerine ulaşarak ihtiyaçlarına en uygun seçeneği değerlendirebilirken, alacak faturaları için de tahsilat süreçlerini hızlandıran çözümlerden yararlanabiliyor.

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        Böylece şirketler, nakit akışlarını daha etkin yönetirken finansmana ihtiyaç duydukları anda, iş akışlarını kesintiye uğratmadan uygun çözümlere erişebiliyor.

        DijiOrtak, şirketlerin değer zinciri içindeki ticari ilişkilerini daha etkin yönetmelerini sağlayan dijital bir platform olarak öne çıkıyor.

        İlişki ağı yönetimi, limit görüntüleme ve limit aktarım talepleri, ödeme ve tahsilat güvencesi gibi çözümleri tek platformda buluşturan DijiOrtak, DBS, Tedarikçi Finansmanı, E-iskonto ve Çek gibi ticaretin finansmanına yönelik ürünleri de entegre bir yapıda sunuyor.

        Böylece şirketler, iş modellerine ve ticari ilişkilerine uygun finansman çözümlerine tek noktadan erişerek operasyonel verimliliklerini artırabiliyor.

        "MÜŞTERİLERİMİZ ARTIK KULLANDIKLARI SİSTEMLER ÜZERİNDEN FATURALARINI GÖRÜNTÜLEYEBİLİYOR"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, bugün şirketler için rekabet gücünün, ticari süreçleri ne kadar hızlı, görünür ve entegre yönetebildikleriyle şekillendiğini belirtti.

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        Bektaş, özellikle yoğun bayi, tedarikçi ve müşteri ağıyla çalışan şirketlerde fatura, ödeme, tahsilat ve finansman süreçlerinin farklı sistemlerde takip edilmesinin önemli bir operasyonel yük yarattığını vurgulayarak, "Akbank olarak Değer Zinciri Yönetimi yaklaşımımızla bu yükü azaltmaya, bankacılık çözümlerini şirketlerin günlük ticari akışlarının doğal bir parçası haline getirmeye odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        DijiOrtak'ın vizyonlarının somut karşılığı olduğunu aktaran Bektaş, şunları kaydetti:

        "Logo Finansal Teknolojiler işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz fatura entegrasyonu da platformumuzun değer önerisini güçlendiren bir adım oldu. Müşterilerimiz artık kullandıkları sistemler üzerinden faturalarını görüntüleyebiliyor, ilgili faturaya uygun ödeme, tahsilat ve finansman çözümlerine daha kolay erişebiliyor. Bu sayede ticari ilişkileri, nakit akışını ve finansal kararları daha bütüncül yönetmeye imkan tanıyan bir yapı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde DijiOrtak'ı şirketlerin değer zinciri boyunca ihtiyaç duyduğu dijital ve finansal çözümleri bir araya getiren güçlü bir ekosistem platformu olarak geliştirmeye devam edeceğiz."

        Logo Grup Finansal Teknolojiler ve Perakende Çözümleri Genel Müdürü Başak Kural da şirketlerin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

        Kural, bu kapsamda, Akbank ile yeni bir işbirliği hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu entegrasyon sayesinde şirketler e-Fatura süreçlerini güvenli, hızlı ve etkin şekilde yönetebiliyor. Böylece dijital finans süreçleri hızlanırken, önemli bir operasyonel verimlilik sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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