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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akbank Özel Bankacılık, 25. yılını kutluyor

        Akbank Özel Bankacılık, 25. yılını kutluyor

        Akbank Özel Bankacılık, sektördeki 25. yılını kutluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 16:47 Güncelleme:
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        Akbank Özel Bankacılık, 25. yılını kutluyor

        Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dalya Kohen, 25. yıla ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Geride bıraktığımız 25 yılda finansal piyasalar, bankacılık sektörü ve yatırım dünyası önemli gelişmelere sahne olurken, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri de çeşitlendi. Tüm bu süreçte değişmeyen en önemli değerimiz ise insan ilişkilerini odağımıza alarak müşterilerimizle kurduğumuz güvene dayalı ilişkiler ve onlara sunduğumuz kişiye özel hizmet anlayışımız oldu.

        Bizim için özel bankacılık, yalnızca finansal çözümler sunmak değil; müşterilerimizin ihtiyaçlarını, hedeflerini ve önceliklerini bütünsel bir bakış açısıyla anlayarak, onlara ve gelecek planlarına değer katan çözümler sunmaktır. Bugün bir nesille başlayan ilişkilerimizin sonraki nesil ile devam etmesi, bu güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın en anlamlı göstergelerinden biri.

        Çeyrek asır boyunca müşterilerimizle inşa ettiğimiz güçlü ilişkileri geleceğe taşırken, teknoloji ve yenilikçilikle desteklediğimiz hizmet anlayışımızı geliştirerek müşterilerimizin finansal yolculuklarının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

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