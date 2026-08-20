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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akbank’tan Artı Para kullanıcılarına işsizlik güvencesi.

        Akbank’tan Artı Para kullanıcılarına işsizlik güvencesi.

        Akbank, Artı Para İşsizlik Sigortası ile müşterilerine gelir akışının etkilendiği durumlara karşı finansal güvence için çözüm sunuyor. Akbank Mobil üzerinden kullanılabilen bu hizmet, Akbanklıların Artı Para bakiyelerini 50.000 TL'ye kadar teminat altına alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        Artı Para kullanıcılarına işsizlik güvencesi

        Akbank, kredili mevduat hesabı ürünü olan Artı Para kullanıcılarının beklenmedik nedenlerle ödemelerini gerçekleştirememeleri durumunda finansal güvence sağlayan Artı Para İşsizlik Sigortası ürününü hayata geçirdi. Bankanın yeni çözümü, Akbank Artı Para hesabı kullanıcılarının ana para borcunu 50.000 TL’ye kadar güvence altına alıyor.

        Akbank, yeni sigorta ürününü müşterilerine dijital kanallar üzerinden sunuyor. Artı Para’ya yeni başvuran Akbanklılar tercih etmeleri halinde bu çözümden yararlanabiliyor. Daha önce Artı Para kullanmaya başlayan müşteriler de Akbank Mobil’de yer alan sigorta menüsü üzerinden Artı Para İşsizlik Sigortası’na başvurabiliyor. Ürün kapsamında prim tutarı, prim hesaplama gününde müşterinin Artı Para borcunun %2’si olarak belirleniyor. Artı Para İşsizlik Sigortası’ndan, istem dışı iş kaybı, geçici iş göremezlik veya hastaneye yatış gibi gelir akışını etkileyebilecek durumlarda faydalanılabiliyor.

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        #akbank
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