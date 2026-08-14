ABD'nin İran'a süresiz deniz ablukası uygulama tehdidinde bulunmasının ardından petrol fiyatları bu sabah yükseldi. Bu durum, önceki seansta talep beklentilerinin zayıflaması ve ABD stoklarındaki büyük artış nedeniyle yaşanan düşüşün ardından ham petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden canlandırdı.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,9 artarak TSİ 08:30 itibarıyla varil başına 87,16 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri 6 sent artarak varil başına 81,31 dolara çıktı.

Petrol fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma yurt içinde akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Benzinin litresine ortalama 1 lira 5 kuruş motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzin fiyatı bazı şehirlerde 74 TL'yi geçerken motorin fiyatı da 82 TL'yi aştı.

AY SONUNA KADAR MOTORİNDE ÖTV SIFIRLANDI

Öte yandan dün Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinde uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV), ağustos sonuna kadar sıfırlanırken eylülden itibaren kademeli olarak artırılacağı belirtildi.

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Eşel mobil sistemi ve uygulanan vergi indirimleri nedeniyle pompa fiyatına yansıyan fiili ÖTV tutarı, 12 ağustos itibarıyla litre başına 7,74 TL seviyesinde bulunuyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte eşel mobil sistemi motorinde kaldırıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 71.43 TL

Motorin litre fiyatı: 79.68 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 72.40 TL

Motorin litre fiyatı: 80.80 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 72.69 TL

Motorin litre fiyatı: 81.07 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

ADANA

Benzin litre fiyatı: 73.25 TL

Motorin litre fiyatı: 81.63 TL

LPG litre fiyatı: 34.21 TL

BİTLİS

Benzin litre fiyatı: 74.04 TL

Motorin litre fiyatı: 82.53 TL

LPG litre fiyatı: 34.51 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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