ASPİLSAN Enerjiden kritik sahalar için bavul tipi taşınabilir enerji depolama çözümleri

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamen yerli mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen sistemler, afet ve acil durum yönetimi, savunma sanayisi, güvenlik operasyonları, mobil görevler ve şebeke elektriğinin bulunmadığı sahalarda güvenilir enerji ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı.

Yüksek performans, taşınabilirlik ve dayanıklılığı bir araya getiren ürünler, haberleşme sistemleri, komuta kontrol ekipmanları, tıbbi cihazlar, insansız sistemler, bilgisayarlar ve diğer kritik elektronik ekipmanların güvenli ve kesintisiz şekilde çalışmasını destekliyor.

Bavul tipi ergonomik tasarımı sayesinde kolay taşınabilen ürünler, hızlı kurulum özelliğiyle afet bölgelerinde, geçici operasyon merkezlerinde ve mobil görev noktalarında kısa sürede devreye alınabiliyor.

Farklı kullanım senaryolarına uygun olarak geliştirilen ürün ailesinde 3000 vatlık model, mobil saha görevleri ve orta ölçekli enerji ihtiyaçları için ideal çözüm sunarken, 6000 vatlık model daha yüksek güç gerektiren kritik uygulamalarda aynı anda çok sayıda ekipmanın güvenli şekilde çalışmasına imkan sağlıyor.

"ÜLKEMİZİN STRATEJİK İHTİYAÇLARINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, enerjinin artık yalnızca bir ihtiyaç olmadığını, operasyonel başarıyı ve hayatın sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen stratejik bir unsur olduğunu belirtti.

ASPİLSAN Enerji olarak geliştirdikleri bavul tipi taşınabilir enerji depolama sistemleriyle enerjiye erişimin mümkün olmadığı veya kesintiye uğradığı her noktada güvenilir çözümler sunmayı hedeflediklerini kaydeden Özdemir, "Afet yönetiminden savunma sanayisine, kamu kurumlarından kritik altyapılara kadar geniş bir kullanım alanına sahip bu ürünler, yerli mühendislik kabiliyetimizin ve teknoloji geliştirme yetkinliğimizin önemli bir göstergesidir. Türkiye'nin enerji depolama alanındaki bağımsızlığını güçlendirecek yenilikçi çözümler geliştirmeye ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına değer katmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.