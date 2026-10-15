Bakan Bayraktar: 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu' olma niteliği taşıyan Osman Gazi, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli doğalgaz üretimini ikiye katlamaya hazırlanıyor. İlk olarak 2024'ün Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan yüzer üretim platformu, devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki platform; toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip.

PLATFORMDA 21 AYRI TESİS BULUNUYOR

27 Mayıs 2025'te platformun ismini 'Osman Gazi' olarak belirlediklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs 2025'te de Osman Gazi'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Filyos'a uğurladı. Osman Gazi, Zonguldak Filyos'ta akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçerken adeta yeniden inşa edildi. Üstyapısında toplam 21 ayrı tesis bulunan platform, Karadeniz görevi öncesinde Filyos'ta modifikasyon işlemlerinden geçti. Bu kapsamda, Sakarya Gaz Sahası'nın özelliklerine uygun olarak 11 tesis yeniden inşa edilirken bunlardan 7'si Türkiye'de, 4'ü ise yurt dışında üretildi. 10 tesis ise Sakarya Gaz Sahası özelliklerine uygun şekilde modifiye edilip platforma entegre edildi.

REKLAM

7 BİN KİŞİ ÇALIŞTI

Bakım ve hazırlık süreçlerinde günde yaklaşık 6 kilometre kablolamanın yapıldığı platformda toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunuyor. Yaklaşık 30 kilometre borulama işleminin yapıldığı Osman Gazi'nin Karadeniz görevi öncesinde gerçekleştirilen çalışmalarında yaklaşık 7 bin kişi görev aldı. 2026 yılının Ağustos ayı içinde, acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasını ve tahliyesini sağlayan alev kulesi platforma monte edildi. 96 metre yüksekliğinde, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve 260 ton ağırlığındaki alev kulesi, başarıyla platformdaki yerine yerleştirildi.

REKLAM

20 YIL BOYUNCA GÖREVDE KALACAK

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Filyos Limanından Karadeniz'e uğurlanacak. 140 kişilik personel kapasitesine sahip olan Osman Gazi, 7/24 esaslı olarak 20 yıl boyunca belirlenen lokasyonda görev yapacak. Osman Gazi, karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta adeta bir fabrika gibi çalışarak işlenen doğalgazı, kullanıma hazır olarak ulusal şebekeye iletecek.

ÜRETİMİ 20 MİLYON METREKÜPE ÇIKARACAK

Osman Gazi, Sakarya Gaz Sahası'nda mevcutta günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi iki katına yani 20 milyon metreküpe çıkaracak. Halihazırda 4 milyon hane yerli doğalgazı kullanırken Osman Gazi'nin devreye girmesiyle birlikte toplam 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanacak.

REKLAM

YILLIK 3,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Osman Gazi'nin her gün üreteceği gaz, bugünkü gaz fiyatlarıyla yaklaşık 10 milyon dolarlık bir mali büyüklüğe tekabül edecek. Platformun, Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık bir katkısı olacağı hesaplanıyor. Osman Gazi'nin göreve uğurlanmasının ardından bu yıl sonu itibarıyla platformun alev kulesinden de ilk gaz yakılarak 2027 yılının başında üretime başlaması planlanıyor. Böylelikle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci faz tamamlanmış olacak.

BAKAN BAYRAKTAR: TARİHİ BİR DEĞER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformuna ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Bayraktar, "Enerjide tam bağımsızlık hedefimize giden yolda, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Mavi Vatan'daki görev yerine gitmek için hazır. 17 Ekim Cumartesi günü dev platformumuzu Filyos'tan Karadeniz'e uğurlayacağız. Karadeniz'in kalbinde 20 yıl boyunca 7/24 görev yapacak olan Osman Gazi ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki yerli doğalgaz üretimimizi iki katına çıkaracak ve günlük 20 milyon metreküpe ulaştıracağız. Böylece doğalgaz ihtiyacını yerli imkanlarla karşıladığımız hane sayısını 4 milyondan 8 milyona çıkarmış olacağız. Ülke ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık katma değer sağlayacak bu dev eserle Türkiye Yüzyılı'nda enerjide tam bağımsızlık hedefimize tarihi bir değer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.