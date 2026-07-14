Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, “10. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz, aziz milletimizin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna ölümüne mücadele verdiği, tarihimizin altın harflerle yazılmış en büyük destanlarından biridir.” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, “İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla taçlandırılan 10. yılın sadece bir yıldönümü değil; Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağının, tankların, tüfeklerin ve ihanetlerin karşısında iman dolu göğüslerin nasıl dimdik durduğunun bütün dünyaya bir kez daha haykıran bir şahlanışın dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

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O karanlık gecede, devletin bağrına sızan hain FETÖ mensupları milli iradeyi yok etmek istediğini ancak milletin meydanlarda, köprülerde ve sokaklarda “Yeter! Söz milletindir!” diyerek tarih yazdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tankların önüne yatan yiğitler, kurşunlara göğsünü siper eden kahramanlar, vatan hainlerine geçit vermemiştir. O gece TÜRKSAT’ta canlarını feda eden Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Onların fedakârlığı sayesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimiz meydanlara akmış, darbe girişimi püskürtülmüş ve Türkiye’nin istikbali kurtarılmıştır.”

Darbecilerin iletişim altyapısını çökertme planına karşı TÜRKSAT çalışanlarının gösterdiği destansı direnişin milletin haber akışını sürdürdüğünü anlatan Bakan Uraloğlu, “Demiryollarımızda TCDD çalışanları tren seferlerini devam ettirerek vatandaşlarımızı meydanlara taşımış, karayollarımızda ekiplerimiz yolları açık tutmuş ve kritik noktalara sabotajlara anında müdahale etmiştir. Bu fedakârlıklar, direnişin organize edilmesinde ve zaferin kazanılmasında çok önemli rol oynamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 15 Temmuz’un 10. yılında bir kez daha ilan ediyoruz ki: Bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Hain teşebbüslere bir daha asla geçit vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız.” dedi.

Uraloğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yılında; vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milli iradesine sahip çıkan asil milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, bir daha böyle ihanetlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. İrade Bizim, Zafer Bizim diyerek devleşen inancımız ve bağımsızlık sevdamız ebediyen sürecek, Türkiye Yüzyılı yarınlarımızda yükselecektir.” ifadelerini kullandı.