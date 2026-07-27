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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Balon balığı avcılığıyla 50 milyon yeni istilacı balığın önü kesildi

        Balon balığı avcılığıyla 50 milyon yeni istilacı balığın önü kesildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 yılda 665 bin balon balığının ekosistemden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bilimsel hesaplamalara göre, yürütülen avcılık desteği sayesinde yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının çoğalması önlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        Balon balığıyla mücadelede 50 milyonluk kazanım

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, "Balon balığı avcılığı sayesinde, yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi." dedi.

        Türkyılmaz, AA muhabirine, Bakanlığın balon balığı avcılığı faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Küresel iklim değişikliği etkilerinin ve deniz suyu sıcaklıklarının her geçen gün arttığına işaret eden Türkyılmaz, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e istilacı türler geldiğini, bunların hem denizel ekosistemi hem de balıkçılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

        Türkyılmaz, istilacı türlerin başında balon balıkları geldiğine dikkati çekerek, bu tehditle mücadele etmek amacıyla 2020 yılında "balon balığı avcılığı desteklenmesini" başlattıklarını hatırlattı.

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        Uygulama ile denizel biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağladıklarını ve balıkçıları istilacı türlerle mücadele kapsamında desteklediklerini bildiren Türkyılmaz, Akdeniz'e kıyısı olan diğer ülkelerin de Türkiye'den esinlenerek benzer bir geri alım desteğini başlattığını aktardı.

        DESTEK KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

        Türkyılmaz, balon balığı avcılığı desteğinin detaylarını da anlattı.

        Ülke kara sularında bulunan 8 balon balığı türünden en zararlı olan benekli balon balığı için adet başına 35 lira, diğer türler için 10 lira destek ödemesi yapıldığının altını çizen Türkyılmaz, diğer balon balığı türleri için belirlenen 200 bin adetlik 2026 alım limitinin, balıkçıların yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede dolduğunu vurguladı.

        Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Kararı ile destek tutarları ve benekli balon balığına ilişkin 100 bin adetlik limitin korunduğunu anımsatan Türkyılmaz, diğer türlerde alım miktarının 200 binden 1 milyona çıkarıldığını dile getirdi.

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        "6 YILDA 665 BİN BALON BALIĞI EKOSİSTEMDEN UZAKLAŞTIRILDI"

        Her bir balon balığının sayılarak teslim alındığını bildiren Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "6 yılda, 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Bunların 276 bini, en zararlı tür olan benekli balon balığı. Bu kapsamda balıkçılarımıza, güncel değeriyle yaklaşık 13 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. Bilimsel hesaplamalara göre, balon balığı avcılığı sayesinde, yaklaşık 50 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılması önlendi. 2026'da diğer türler için alım limitinin 1 milyona çıkarılmasıyla mücadelenin çok daha etkili şekilde sürdürüleceğini tahmin ediyoruz."

        Türkyılmaz, Bakanlık olarak bilimsel çalışmalar yürüttüklerini, sahadan sürekli veri topladıklarını ve balon balığı yayılımını takip ettiklerini vurgulayarak, bu doğrultuda gerekli görülen zamanlarda bölgesel değişiklikleri de uygulamaya yansıttıklarını kaydetti.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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