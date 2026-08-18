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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun FC 27 en yüksek reytingli 27 erkek ve kadın oyuncuyu açıkladı

        FC 27 en yüksek reytingli 27 erkek ve kadın oyuncuyu açıkladı

        Sahadaki her performansla şekillenen EA SPORTS FC 27 Reytingleri, Dünyanın Oyunu'nu her zamankinden daha doğru yansıtmak için gerçek maç verilerini futbol uzmanlığıyla bir araya getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        Oyun dünyasında reyting tartışması

        Bugün, Dünyanın Oyunu’nun dört bir yanından en yüksek reytingli 27 erkek ve 27 kadın oyuncusu EA SPORTS FC™ 27’de açıklandı. Bu yıl erkek oyuncu reytinglerinde iki global süperstar zirveyi paylaşıyor: Kylian Mbappé ve Erling Haaland 91 GEN ile listenin başında yer alırken, Alexia Putellas kadın oyuncu reytinglerinde 91 GEN ile zirvedeki yerini koruyor. Michael Olise’nin yükselişi de EA SPORTS FC™ 27’ye yansıyor; oyuncunun GEN değeri +4 artıyor. Kadın sıralamalarında dikkat çeken Yui Hasegawa ve Hannah Hampton’ın GEN değerleri ise 3 puan yükseliyor.

        Gerçek maç verileri, futbol uzmanlığı ve onlarca yıllık güvenilirlik üzerine inşa edilen EA SPORTS FC™ 27 Reytingleri, erkek ve kadın futbolunda en üst seviyede performans gösteren öne çıkan oyuncuları yansıtıyor. 800’den fazla kulüp ve milli takımda 21.000’den fazla oyuncu, 140 stadyum ve 35’ten fazla lig ile EA SPORTS FC™ Reytingleri, Dünyanın Oyunu’nu gerçeğe uygun biçimde temsil ediyor.

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        EA SPORTS FC™ 27’DE EN YÜKSEK REYTİNGLİ 27 ERKEK OYUNCU

        #resim#1389129#

        SIRA OYUNCU GEN POZ KULÜP
        1 Kylian Mbappé 91 SNT Real Madrid
        2 Erling Haaland 91 SNT Manchester City
        3 Rodri 90 MDO Manchester City
        4 Ousmane Dembélé 90 SNT Paris Saint-Germain
        5 Vitinha 90 MO Paris Saint-Germain
        6 Harry Kane 90 SNT FC Bayern München
        7 Michael Olise 90 SĞO FC Bayern München
        8 Pedri 90 MO FC Barcelona
        9 Lamine Yamal 90 SĞK FC Barcelona
        10 Thibaut Courtois 90 KL Real Madrid
        11 Jude Bellingham 90 MOO Real Madrid
        12 Gabriel 89 STP Arsenal
        13 Gianluigi Donnarumma 89 KL Manchester City
        14 Bruno Fernandes 89 MOO Manchester United
        15 Khvicha Kvaratskhelia 89 SLK Paris Saint-Germain
        16 Nuno Mendes 89 SLB Paris Saint-Germain
        17 Willian Pacho 89 STP Paris Saint-Germain
        18 Lionel Messi 89 MOO Inter Miami
        19 Vinícius Júnior 89 SLK Real Madrid
        20 Jan Oblak 88 KL Atlético Madrid
        21 Declan Rice 88 MDO Arsenal
        22 William Saliba 88 STP Arsenal
        23 Virgil van Dijk 88 STP Liverpool
        24 Achraf Hakimi 88 SĞB Paris Saint-Germain
        25 João Neves 88 MO Paris Saint-Germain
        26 Joshua Kimmich 88 MDO FC Bayern München
        27 Luis Díaz 88 SLO FC Bayern München

        EA SPORTS FC™ 27’DE EN YÜKSEK REYTİNGLİ 27 KADIN OYUNCU

        #resim#1389130#

        SIRA OYUNCU GEN POZ KULÜP
        1 Alexia Putellas 91 MO London City Lionesses
        2 Aitana Bonmatí 90 MO FC Barcelona
        3 Khadija Shaw 90 SNT Manchester City
        4 Caroline Graham Hansen 89 SĞK FC Barcelona
        5 Mariona 89 MO Arsenal
        6 Ewa Pajor 89 SNT FC Barcelona
        7 Claudia Pina 89 SLK FC Barcelona
        8 Temwa Chawinga 89 SLO Kansas City Current
        9 Mapi León 88 STP London City Lionesses
        10 Patri Guijarro 88 MDO FC Barcelona
        11 Yui Hasegawa 88 MDO Manchester City
        12 Klara Bühl 88 SLO FC Bayern München
        13 Alessia Russo 88 SNT Arsenal
        14 Sophia Wilson 88 SNT Portland Thorns FC
        15 Melchie Dumornay 88 SNT OL Lyonnes
        16 Barbra Banda 88 SNT Orlando Pride
        17 Debinha 87 MOO Kansas City Current
        18 Irene Paredes 87 STP FC Barcelona
        19 Kadidiatou Diani 87 SĞO London City Lionesses
        20 Rose Lavelle 87 MOO Gotham FC
        21 Sakina Karchaoui 87 MO Paris Saint-Germain
        22 Vivianne Miedema 87 MOO Manchester City
        23 Ona Batlle 87 SĞB Arsenal
        24 Lauren Hemp 87 SLO Manchester City
        25 Ann-Katrin Berger 87 KL Gotham FC
        26 Pernille Harder 87 MOO FC Bayern München
        27 Hannah Hampton 87 KL Chelsea
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