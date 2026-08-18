FC 27 en yüksek reytingli 27 erkek ve kadın oyuncuyu açıkladı
Sahadaki her performansla şekillenen EA SPORTS FC 27 Reytingleri, Dünyanın Oyunu'nu her zamankinden daha doğru yansıtmak için gerçek maç verilerini futbol uzmanlığıyla bir araya getiriyor.
Bugün, Dünyanın Oyunu’nun dört bir yanından en yüksek reytingli 27 erkek ve 27 kadın oyuncusu EA SPORTS FC™ 27’de açıklandı. Bu yıl erkek oyuncu reytinglerinde iki global süperstar zirveyi paylaşıyor: Kylian Mbappé ve Erling Haaland 91 GEN ile listenin başında yer alırken, Alexia Putellas kadın oyuncu reytinglerinde 91 GEN ile zirvedeki yerini koruyor. Michael Olise’nin yükselişi de EA SPORTS FC™ 27’ye yansıyor; oyuncunun GEN değeri +4 artıyor. Kadın sıralamalarında dikkat çeken Yui Hasegawa ve Hannah Hampton’ın GEN değerleri ise 3 puan yükseliyor.
Gerçek maç verileri, futbol uzmanlığı ve onlarca yıllık güvenilirlik üzerine inşa edilen EA SPORTS FC™ 27 Reytingleri, erkek ve kadın futbolunda en üst seviyede performans gösteren öne çıkan oyuncuları yansıtıyor. 800’den fazla kulüp ve milli takımda 21.000’den fazla oyuncu, 140 stadyum ve 35’ten fazla lig ile EA SPORTS FC™ Reytingleri, Dünyanın Oyunu’nu gerçeğe uygun biçimde temsil ediyor.