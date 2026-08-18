FC 27 en yüksek reytingli 27 erkek ve kadın oyuncuyu açıkladı

Bugün, Dünyanın Oyunu’nun dört bir yanından en yüksek reytingli 27 erkek ve 27 kadın oyuncusu EA SPORTS FC™ 27’de açıklandı. Bu yıl erkek oyuncu reytinglerinde iki global süperstar zirveyi paylaşıyor: Kylian Mbappé ve Erling Haaland 91 GEN ile listenin başında yer alırken, Alexia Putellas kadın oyuncu reytinglerinde 91 GEN ile zirvedeki yerini koruyor. Michael Olise’nin yükselişi de EA SPORTS FC™ 27’ye yansıyor; oyuncunun GEN değeri +4 artıyor. Kadın sıralamalarında dikkat çeken Yui Hasegawa ve Hannah Hampton’ın GEN değerleri ise 3 puan yükseliyor.

Gerçek maç verileri, futbol uzmanlığı ve onlarca yıllık güvenilirlik üzerine inşa edilen EA SPORTS FC™ 27 Reytingleri, erkek ve kadın futbolunda en üst seviyede performans gösteren öne çıkan oyuncuları yansıtıyor. 800’den fazla kulüp ve milli takımda 21.000’den fazla oyuncu, 140 stadyum ve 35’ten fazla lig ile EA SPORTS FC™ Reytingleri, Dünyanın Oyunu’nu gerçeğe uygun biçimde temsil ediyor.

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EA SPORTS FC™ 27’DE EN YÜKSEK REYTİNGLİ 27 ERKEK OYUNCU

#resim#1389129#

SIRA OYUNCU GEN POZ KULÜP 1 Kylian Mbappé 91 SNT Real Madrid 2 Erling Haaland 91 SNT Manchester City 3 Rodri 90 MDO Manchester City 4 Ousmane Dembélé 90 SNT Paris Saint-Germain 5 Vitinha 90 MO Paris Saint-Germain 6 Harry Kane 90 SNT FC Bayern München 7 Michael Olise 90 SĞO FC Bayern München 8 Pedri 90 MO FC Barcelona 9 Lamine Yamal 90 SĞK FC Barcelona 10 Thibaut Courtois 90 KL Real Madrid 11 Jude Bellingham 90 MOO Real Madrid 12 Gabriel 89 STP Arsenal 13 Gianluigi Donnarumma 89 KL Manchester City 14 Bruno Fernandes 89 MOO Manchester United 15 Khvicha Kvaratskhelia 89 SLK Paris Saint-Germain 16 Nuno Mendes 89 SLB Paris Saint-Germain 17 Willian Pacho 89 STP Paris Saint-Germain 18 Lionel Messi 89 MOO Inter Miami 19 Vinícius Júnior 89 SLK Real Madrid 20 Jan Oblak 88 KL Atlético Madrid 21 Declan Rice 88 MDO Arsenal 22 William Saliba 88 STP Arsenal 23 Virgil van Dijk 88 STP Liverpool 24 Achraf Hakimi 88 SĞB Paris Saint-Germain 25 João Neves 88 MO Paris Saint-Germain 26 Joshua Kimmich 88 MDO FC Bayern München 27 Luis Díaz 88 SLO FC Bayern München

EA SPORTS FC™ 27’DE EN YÜKSEK REYTİNGLİ 27 KADIN OYUNCU

#resim#1389130#