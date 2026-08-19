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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed tutanakları, enflasyonun düşmemesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini gösterdi

        Fed tutanakları, enflasyonun düşmemesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini gösterdi

        ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakları, birçok Fed yetkilisinin enflasyonun düşmemesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 22:42 Güncelleme:
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        Fed tutanakları: Enflasyon düşmezse faiz artışı gerekebilir

        Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

        Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, bazı yetkililerin enflasyonun soğumaması halinde faiz artırımı gerekebileceği görüşünde olduğunu gösterdi.

        Fed personelinin enflasyon tahmininin, haziran toplantısı için hazırlanan tahmine benzer olduğuna değinilen tutanaklarda, ekonomik faaliyet görünümüne ilişkin beklentilerin ise büyük ölçüde gelen verilere tepki olarak hazirandakinden daha zayıf olduğu kaydedildi.

        Tutanaklarda, birkaç yetkilinin son bir yıldaki fiyat artışlarının geniş tabanlı olduğuna ve çeşitli mal ve hizmet kategorilerine yayıldığına dikkati çektiği belirtilerek, "Birçok yetkili, enflasyonun düşmemesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının muhtemelen gerekli olacağını değerlendirdi." ifadesi yer aldı.

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        Ayrıca tutanaklarda, "Bu toplantıda politika faizinin artırılmasından yana olan yetkililerden bazıları, böyle bir adımın, ilerleyen bir aşamada daha sert ve potansiyel olarak daha maliyetli bir sıkılaştırma sürecine duyulan ihtiyacı önlemeye yardımcı olacağını değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

        Yıllık toplantı sayısının 6'ya indirilmesi değerlendiriliyor

        Fed Başkanı Kevin Warsh'un yaklaşık iki ayda bir olmak üzere yılda altı kez toplantı yapılması konusunda FOMC'den görüş istediği bildirildi. Warsh'un, bu değişikliğin toplantılar arasında mevcut uygulamaya kıyasla daha fazla bilgi birikmesine olanak sağlayacağını ve stratejik konuların değerlendirilmesi için personele daha fazla zaman vereceğini belirttiği vurgulandı.

        Tutanaklarda, toplantı takvimindeki olası değişikliklere ilişkin herhangi bir karar verilmediğinin altı çizilerek, Warsh'un uygulamada yapılacak herhangi bir değişikliğin 2026'nın geri kalanındaki toplantı takvimini etkilemeyeceğini ifade ettiği aktarıldı.

        3 yetkili faiz artırımı istemişti

        Fed, geçen ayki toplantısında 3'e karşı 9 oyla politika faizini sabit tutma kararı almıştı.

        Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, para politikası kararına karşı oy kullanmış, üç yetkili politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğunu belirtmişti.

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        #ABD
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