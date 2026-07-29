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        Haberler Ekonomi Para Bugün gözler Fed'de

        Bugün gözler Fed'de

        ABD Merkez Bankası (Fed), yılın beşinci para politikası toplantısının ardından bugün saat 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda ağırlıklı beklenti, politika faizinin sabit bırakılması yönünde olurken, yatırımcılar karar metni ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarından yılın geri kalanına ilişkin ipuçlarını takip edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 09:52 Güncelleme:
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        Bugün gözler Fed'de

        Küresel piyasaların odağı bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Son dönemde enflasyonda görülen kısmi yavaşlamaya rağmen enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler, Fed'in enflasyonla mücadelede temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

        Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmasını bekliyor. Reuters'ın anketine katılan 104 ekonomistin tamamı da bu yönde görüş bildirirken, vadeli işlem piyasalarında da faizlerin değiştirilmemesi temel senaryo olarak fiyatlanıyor.

        Bununla birlikte petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan sert yükseliş ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler nedeniyle piyasalarda sınırlı da olsa faiz artışı ihtimali fiyatlanıyor. Analistler, Fed'in bugünkü toplantıda faizleri değiştirmese bile eylül ayına yönelik daha şahin mesajlar verebileceğine dikkat çekiyor.

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        2026'DA HENÜZ FAİZ DEĞİŞMEDİ

        Fed, 2026 yılında şimdiye kadar gerçekleştirdiği dört toplantının tamamında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

        Bugünkü toplantıda da faizlerin sabit bırakılması halinde Fed, 2026 yılında üst üste beşinci kez politika faizinde değişikliğe gitmemiş olacak.

        GÖZLER KARAR METNİ VE WARSH'IN MESAJLARINDA

        Analistler, faiz kararının yanı sıra karar metnindeki ifadeler ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların piyasalar açısından belirleyici olacağını belirtiyor.

        Özellikle enflasyona ilişkin değerlendirmeler, enerji fiyatlarındaki yükselişin para politikasına etkisi ve eylül toplantısına yönelik olası sinyaller, dolar endeksi, ABD tahvil faizleri, altın ve hisse senedi piyasalarında yönü belirleyebilecek başlıklar arasında yer alıyor.

        KURUMLARIN BEKLENTİLERİ

        J.P. Morgan: Bu yıl faiz değişikliği beklemiyor

        J.P. Morgan Global Research, Fed'in 2026'nın geri kalanında da faizleri mevcut seviyede tutmasını, bir sonraki hamlenin ise ancak 2027 Eylül ayında 25 baz puanlık artış olmasını bekliyor. Banka, mevcut enflasyon görünümünün yeni bir sıkılaşmayı gerektirecek kadar güçlü olmadığı görüşünde.

        Goldman Sachs: Temkinli bekleyiş

        Goldman Sachs, yıl başında yaptığı tahmin revizyonunun ardından faiz indirimi beklentilerini ötelemişti. Son değerlendirmelerde banka, bugünkü toplantıda faizlerin sabit kalmasını beklerken, petrol fiyatlarının enflasyon görünümünü bozması halinde Fed'in daha şahin bir iletişim kurabileceğini değerlendiriyor.

        Morgan Stanley: Karar değil, mesaj önemli

        Morgan Stanley, piyasanın asıl odağının karar metni ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları olacağını belirtiyor. Bankaya göre faizlerin sabit kalması temel senaryo olsa da eylül toplantısına yönelik daha sert sinyaller verilmesi tahvil faizleri ve dolar üzerinde etkili olabilir.

        Bank of America: Sabit faiz senaryosu korunuyor

        Bank of America Global Research, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen Fed'in bugün bekle-gör yaklaşımını sürdüreceğini ve politika faizini değiştirmeyeceğini öngören kurumlar arasında yer alıyor.

        Deutsche Bank: Enflasyon riski sürüyor

        Deutsche Bank, faizlerin bugün sabit tutulmasını beklemekle birlikte enerji fiyatları kaynaklı enflasyon risklerinin arttığını, bu nedenle Fed'in eylül toplantısında faiz artırımı seçeneğini masada tutabileceğini değerlendiriyor.

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