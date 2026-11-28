Reuters'ın aktardığı Adobe Analytics verilerine göre ABD'de Kara Cuma günü internetten yapılan harcama, ABD Doğu saatiyle 18.30'a kadar 9,7 milyar dolara ulaştı. Bu, geçen yıla göre yüzde 12,8 artış demek. Adobe, gün sonu toplamının 13 milyar ile 13,4 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.

Adobe Analytics, ABD'deki büyük internet perakendecilerinin satışlarını kendi yazılımıyla izleyen Adobe'nin veri birimi.

Bu rakam, Adobe'nin eylülde yaptığı tahminin üzerinde. Adobe o dönemde Kara Cuma internet satışlarının yüzde 9,2 artışla 12,9 milyar dolar olacağını öngörmüştü. Şirketin verilerine göre geçen yıl Kara Cuma'da internetten yapılan harcama 11,8 milyar dolardı.

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İndirim peşindeki tüketiciler enflasyona ve yüksek benzin fiyatlarına rağmen harcamaya devam ediyor.

EN BÜYÜK GÜN "SİBER PAZARTESİ"

Adobe, harcamaların hafta sonu da güçlü kalmasını bekliyor. Cumartesi harcamasının yüzde 6 artışla 6,1 milyar dolar, pazar harcamasının yüzde 7,5 artışla 6,4 milyar dolar olması öngörülüyor. Kara Cuma'yı izleyen pazartesi günü, internet indirimlerinin yoğunlaştığı Siber Pazartesi olarak biliniyor. Adobe'ye göre sezonun en büyük internet alışveriş günü yine Siber Pazartesi olacak, bu gün için 15,1 milyar dolarlık harcama bekleniyor.

Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar süren beş günlük dönemde internet harcamasının yüzde 7,4 artışla 47,5 milyar dolara çıkması bekleniyor.

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SALESFORCE'UN RAKAMLARI DAHA YÜKSEK

Müşteri yönetimi yazılımları geliştiren Salesforce da kendi verilerini açıkladı. Salesforce'a göre Kara Cuma'nın ilk yarısında internet satışları ABD'de 5,9 milyar dolara, dünya genelinde 30,7 milyar dolara ulaştı. Şirket, günün toplamında ABD'de yüzde 4 artışla 18,7 milyar dolarlık, dünya genelinde yüzde 5,2 artışla 83 milyar dolarlık harcama bekliyor.