Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.804,20 %0,73
        DOLAR 47,7581 %0,10
        EURO 55,1306 %0,05
        GRAM ALTIN 6.767,50 %0,94
        FAİZ 41,59 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 101,64 %2,35
        BITCOIN 63.724,00 %0,05
        GBP/TRY 64,5680 %0,17
        EUR/USD 1,1539 %-0,03
        BRENT 89,36 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 11.064,86 %0,94
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, yaptığı değerlendirmede; "Hem fiziki mağazalarımızda hem de online kanallarımızda büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

        Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, yaptığı değerlendirmede; "Hem fiziki mağazalarımızda hem de online kanallarımızda büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

        Migros'un konsolide satışları 2026 yılının ilk altı ayında reel olarak yüzde 4,5 artarak 241,3 milyar TL'ye ulaştı. Migros, ilk 6 ayda toplam 6,3 milyar TL yatırım yaptı. Şirketin online kanallarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 23,1'e yükseldi. Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, yaptığı değerlendirmede; "Hem fiziki mağazalarımızda hem de online kanallarımızda büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 10:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hem fiziki mağazalarımızda hem de online kanallarımızda büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

        Migros 2026 ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Migros’un konsolide satışları yılın ilk altı ayında %4,5 artarak reel 241,3 milyar TL’ye ulaştı. Haziran 2026 itibarıyla Migros 5,8 milyar TL serbest nakit akışı yarattı ve net nakit pozisyonu 31,8 milyar TL’ye ulaştı.

        Migros’un toplam FMCG pazar payı %9,7, modern FMCG pazar payı ise %15,3 seviyesinde gerçekleşti. Yaz sezonunun geçen yıla göre daha geç başlaması nedeniyle sezonluk mağazaların müşteri trafiği olumsuz etkilendi. Diğer taraftan online kanalların toplam satışlar içindeki payı %23,1’e yükseldi.

        Migros, yılın ilk altı ayında farklı formatlarda 115 yeni mağaza açarak, toplam mağaza sayısını 3.830’a ulaştırdı. Yeni mağaza açılışları ve mağaza yenilemelerinin yanı sıra, yatırım harcamalarının önemli bir bölümü mağaza içi verimliliği artırmaya yönelik projelere ayrıldı. Migros, 2026 yılının ilk yarısında toplam 6,3 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

        REKLAM

        "TEKNOLOJİ YATIRIMLARI KARLILIĞI KORUDU"

        Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, yaptığı değerlendirmede; Migros’un, yılın ikinci yarısına girerken, ekosisteminin artan katkısıyla desteklenen kârlı büyüme odağını koruduğunu söyledi.

        Tort, “Mevcut enflasyonist koşullarda müşterilerimizi, yoğun promosyon ve indirim kampanyaları ile tedarikçilerimizi de yanımıza alarak destekledik.

        Kampanyalarımızın 2. çeyrek karlılığımız üzerindeki negatif etkisine karşın, ilk yarı yılı 1.078 milyon TL net kar ile bitirdik. Hem fiziki mağazalarımızda hem de online kanallarımızda büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

        Kişisel bakım, toptan satış ve yemek teslimatı gibi büyüme yatırımlarında bulunduğumuz ve gelişmekte olan tamamlayıcı yeni iş kolları hariç tutulduğunda, ana iş kolumuzdaki kârlılığımızı disiplinli maliyet yönetimimiz ve teknoloji destekli verimlilik artışlarımızla sürdürdük.

        Dağıtım merkezi çalışanlarımızın kadroya geçişi, enflasyon üzerinde bir artışla sonuçlanan toplu iş anlaşmasına rağmen ana iş kolumuzun karlılığını sürdürüyor olması, bu teknoloji destekli verimlilik yatırımlarımızın önemini gösterdi.

        Temmuz ayında sezonluk mağazalarımızda gözlemlediğimiz müşteri trafiğindeki iyileşme, yıl sonu beklentilerimize ulaşacağımıza yönelik güvenimizi güçlendirdi. Yılın ikinci yarısında da bu ivmeyi koruyarak hedeflerimizi gerçekleştirmeye odaklanmayı sürdüreceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Numan Kurtulmuş'tan çerçeve yasa değerlendirmesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Motorinde ÖTV düzenlemesi
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Parkta çıkan kavga vahşetle sonuçlandı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Çarpıcı El Nino açıklaması: Son 150 yılın en şiddetlisi!
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        "Ligin en az gol yiyen takımı olacak"
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Caddeye adı verildi
        Caddeye adı verildi
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Bodrum'da jetski faciasında dram!
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Taksiciler aracı kıskaca aldı! Trafikte tehlikeli anlar!
        Ayva dalı cinayeti!
        Ayva dalı cinayeti!
        Booking gibi yabancı konaklama platformlarına 'şartlı' yeşil ışık
        Booking gibi yabancı konaklama platformlarına 'şartlı' yeşil ışık
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı
        İklim krizi solunum hastalıklarını tetikliyor! Başvurular yüzde 20 arttı