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        Haberler Ekonomi Borsa Moderna hisseleri açılışta yüzde 102 yükseldi

        Moderna hisseleri açılışta yüzde 102 yükseldi

        Moderna ve Merck tarafından geliştirilen kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı Intismeran, ileri aşama klinik çalışmada melanomun tekrarlama ve vücuda yayılma riskini azaltmayı başardı. Olumlu sonuçların ardından Moderna hisseleri borsanın açılışında yüzde 102 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 16:55 Güncelleme:
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        Moderna hisseleri yüzde 102 yükseldi

        Moderna'nın Merck ile birlikte geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısı Intismeran, melanom tedavisinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

        Devam eden ileri aşama klinik çalışmanın ara sonuçlarına göre Intismeran, Merck'in kanser ilacı Keytruda ile birlikte kullanıldığında hem melanomun tekrarlama riskini azaltma yönündeki birincil hedefi hem de tümörlerin vücudun diğer bölgelerine yayılmasını önleme yönündeki ikincil hedefi karşıladı.

        Sonuçların açıklanmasının ardından Moderna hisselerinde sert yükseliş görüldü. Hisseler, seans öncesi işlemlerde yüzde 90'ın üzerinde değer kazanırken, ABD borsalarının açılışında yükseliş yüzde 102'ye ulaştı.

        mRNA KANSER AŞISINDA BİR İLK

        Çalışma sonuçları, mRNA teknolojisiyle geliştirilen bir kanser aşısı için ilk pozitif ileri aşama klinik çalışma sonucu olması açısından önem taşıyor.

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        Ayrıca çalışma, ameliyatla tümörü çıkarılmış melanom hastalarında Keytruda'ya başka bir tedavinin eklenmesinin, yalnızca Keytruda kullanımından daha etkili olduğunu gösteren ilk ileri aşama çalışma oldu.

        Çalışmaya, cerrahi operasyonla tümörleri çıkarılmış, yüksek riskli evre IIB ile IV arasındaki 1.137 melanom hastası dahil edildi. Katılımcılar yaklaşık bir yıl boyunca dokuz doza kadar Keytruda ve kişiselleştirilmiş mRNA aşısı ya da yalnızca Keytruda almak üzere iki gruba ayrıldı.

        Şirketler, çalışmada yeni bir güvenlik sinyali ortaya çıkmadığını bildirdi.

        Intismeran, Merck'in Keytruda ilacıyla Moderna'nın kişiye özel hazırlanan mRNA aşısını bir araya getiriyor.

        Aşı, hastanın kendi tümöründe bulunan mutasyonların analiz edilmesinin ardından kişiye özel olarak hazırlanıyor. Moderna Üst Yöneticisi Stephane Bancel, tedavinin bazı kişiselleştirilmiş hücresel tedavilerin aksine hastanın kendi hücrelerini kullanmadığını, bunun da üretimin ölçeklendirilmesine ve maliyetlerin düşürülmesine imkan sağlayabileceğini belirtti.

        Şirketler, ocak ayında tedavinin orta aşama çalışmasına ilişkin sonuçları açıklamış ve beş yıllık sonuçlarda nüks veya ölüm riskinin yüzde 49 azaldığını bildirmişti.

        KRİTİK ADIM

        J.P. Morgan analistleri, aşının ameliyat sonrası melanom tedavisinde piyasaya sürülmesinin Moderna'nın yeniden kârlılığa dönmesi açısından kritik olacağını belirtti.

        Olumlu sonuçlar, COVID-19 aşısının ardından yeni büyüme alanları arayan Moderna açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Merck ise şirketin en çok satan ilaçlarından Keytruda'nın bu on yılın ilerleyen dönemlerinde patent korumasını kaybetmesiyle karşı karşıya bulunuyor.

        Moderna CEO'su Stephane Bancel, şirketlerin henüz Intismeran için bir fiyat belirlemediğini söyledi. Bancel, verilerin yalnızca birkaç gün önce elde edildiğini belirterek fiyatlandırma kararının henüz verilmediğini ifade etti.

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        #Kanser aşısı
        #Moderna
        #hisse
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