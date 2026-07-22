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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Müşteri geri bildirimlerini yapay zeka ile analiz eden platform

        Müşteri geri bildirimlerini yapay zeka ile analiz eden platform

        Burgan Bank'ın dijital bankacılık platformu ON Dijital, müşteri geri bildirimlerini yapay zeka desteğiyle gerçek zamanlı analiz eden "Feedback Radar 360" platformunu hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 13:04 Güncelleme:
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        Müşteri geri bildirimlerine AI analizi

        Bankadan yapılan açıklamaya göre, aylık 15 binden fazla müşteri yorumunu işleyen ve tamamen kurum içi kaynaklarla geliştirilen platform, müşteri beklentilerinin daha hızlı analiz edilerek aksiyona dönüştürülmesine katkı sağlıyor.

        Müşteri geri bildirimlerinin analizini otomatikleştiren yapay zeka destekli Feedback Radar 360 platformunu hayata geçiren ON Dijital, müşteri deneyiminde veriye dayalı yeni bir dönemi başlattı.

        Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri ekiplerinin ortak çalışmasıyla tamamen iç kaynaklar kullanılarak geliştirilen platform, 50'den fazla temas noktasında müşteri yorumları, anketler ve şikayet kanallarından gelen geri bildirimleri otomatik olarak analiz ederek duygu dağılımını raporluyor, yorumları konu ve ton bazında sınıflandırıyor.

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        Tek bir gösterge paneli üzerinden sunulan bu analizler sayesinde müşteri deneyimini geliştirecek aksiyon alanları önceliklendirilebiliyor. Bu sayede ürün ekiplerinin karar alma süreçlerini daha hızlı yönetmesine katkı sağlıyor.

        Platformun devreye alınmasının ardından 50'den fazla temas noktasından beslenen platform, ayda 15 binden fazla müşteri yorumunu otomatik olarak analiz ediyor. Manuel analiz süreçlerinin tek bir gösterge paneli üzerinden gerçek zamanlı olarak yürütülmeye başlanmasıyla iş süreçlerinde önemli seviyede zaman tasarrufu elde ediliyor.

        Yorumların pozitif, negatif ve nötr duygu dağılımının yanı sıra konu ve ton bazında da sınıflandırılması, müşteri deneyimi ve ürün ekiplerinin aynı veriyi çok daha kısa sürede değerlendirerek müşteri geri bildirimlerini aksiyona dönüştürmesine katkı sağlıyor.

        "İÇGÖRÜLERLE İYİLEŞTİRME ALANLARINI ÇOK DAHA HIZLI BELİRLEYEBİLİYORUZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, Feedback Radar 360'ın yalnızca müşteri geri bildirimlerini analiz eden bir platform olmadığını, aynı zamanda müşteri deneyimini sürekli geliştiren karar süreçlerini besleyen stratejik bir araç olduğunu belirtti.

        Feedback Radar 360'ı geliştirirken çıkış noktalarının, müşterilerin geri bildirimlerini tek tek incelemek yerine gerçekten ne hissettiklerini anlayabilmek ve bu geri bildirimlerden doğan aksiyon fırsatlarını daha hızlı görebilmek olduğunu aktaran Dinç, şunları kaydetti:

        "Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojileri ekiplerimizin işbirliğiyle bu ihtiyacı tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bir platforma dönüştürdük. Bugün müşteri geri bildirimlerini gerçek zamanlı olarak analiz ediyor, duygu, konu ve ton bazlı içgörülerle iyileştirme alanlarını çok daha hızlı belirleyebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde müşterilerimizi dinlediğimiz temas noktalarını artırmayı ve yapay zeka destekli analiz kabiliyetimizi geliştirerek geri bildirimleri daha ayrıntılı içgörülere dönüştürmeyi hedefliyoruz."

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