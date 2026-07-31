Resmi Gazete'de yayımlanan 7590 sayılı Kanun ile milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Kanunla en düşük emekli aylığı artırılırken, otomobillerde ÖTV sisteminde değişikliğe gidildi. Ayrıca aday sürücüler için yeni kurallar getirildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 TL'YE YÜKSELDİ

Kanunla, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı. Düzenleme ile kök aylığı düşük olan emeklilere yapılan Hazine desteği artırılmış oldu.

OTOMOBİLLERDE ÖTV SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda yapılan değişiklikle binek otomobiller için asgari ÖTV tutarı uygulaması getirildi.

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Buna göre;

L sınıfındaki bazı motosikletler hariç olmak üzere L sınıfı araçlarda asgari ÖTV 30 bin TL olacak.

Diğer binek otomobillerde ise asgari ÖTV tutarı 100 bin TL olarak uygulanacak.

Bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Düzenleme ayrıca Cumhurbaşkanı'na, motor hacmi, motor gücü, çekiş sistemi, menzil, batarya kapasitesi, emisyon değeri, araç sınıfı ve yolcu kapasitesi gibi kriterlere göre asgari ÖTV tutarlarını farklılaştırma, belirlenen tutarları 10 katına kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi verdi.

ADAY SÜRÜCÜLERE YENİ KURALLAR

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü sayılacak.

Aday sürücünün;

Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlal yapması,

75 ceza puanını aşması,

0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanması,

Kırmızı ışık, hız veya emniyet kemeri gibi belirli trafik ihlallerini üç kez işlemesi

halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.

Ehliyeti iptal edilenlerin yeniden sürücü belgesi alabilmesi için yeniden sürücü kursuna gitmeleri, sınavları başarıyla tamamlamaları, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçmeleri, ayrıca tüm trafik para cezalarını ödemeleri gerekecek.