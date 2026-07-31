En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Otomobiller için asgari ÖTV uygulaması getirilirken, Cumhurbaşkanı'na vergi oranlarını belirlemede geniş yetkiler tanındı. İlk kez ehliyet alan sürücüler için de iki yıllık aday sürücülük döneminde uygulanacak yeni kurallar yürürlüğe girdi
Resmi Gazete'de yayımlanan 7590 sayılı Kanun ile milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Kanunla en düşük emekli aylığı artırılırken, otomobillerde ÖTV sisteminde değişikliğe gidildi. Ayrıca aday sürücüler için yeni kurallar getirildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 TL'YE YÜKSELDİ
Kanunla, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı. Düzenleme ile kök aylığı düşük olan emeklilere yapılan Hazine desteği artırılmış oldu.
OTOMOBİLLERDE ÖTV SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda yapılan değişiklikle binek otomobiller için asgari ÖTV tutarı uygulaması getirildi.
Buna göre;
Düzenleme ayrıca Cumhurbaşkanı'na, motor hacmi, motor gücü, çekiş sistemi, menzil, batarya kapasitesi, emisyon değeri, araç sınıfı ve yolcu kapasitesi gibi kriterlere göre asgari ÖTV tutarlarını farklılaştırma, belirlenen tutarları 10 katına kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi verdi.
ADAY SÜRÜCÜLERE YENİ KURALLAR
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti iptal edilip yeniden almaya hak kazananlar 2 yıl süreyle aday sürücü sayılacak.
Aday sürücünün;
halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.
Ehliyeti iptal edilenlerin yeniden sürücü belgesi alabilmesi için yeniden sürücü kursuna gitmeleri, sınavları başarıyla tamamlamaları, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçmeleri, ayrıca tüm trafik para cezalarını ödemeleri gerekecek.