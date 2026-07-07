Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.552,15 %0,88
        DOLAR 46,8399 %0,04
        EURO 53,6059 %0,02
        GRAM ALTIN 6.282,14 %0,20
        FAİZ 40,29 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 92,93 %-0,55
        BITCOIN 63.510,00 %-0,44
        GBP/TRY 62,7228 %-0,02
        EUR/USD 1,1440 %-0,01
        BRENT 72,63 %0,89
        ÇEYREK ALTIN 10.271,29 %0,20
        Haberler Ekonomi Teknoloji ROKETSAN'dan NATO savunmasına katkı

        ROKETSAN'dan NATO savunmasına katkı

        İkinci 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında vurucu güç, hava ve füze savunması ile uzay ve gözetleme alanlarındaki projelerde yükleniciler arasında yer alan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda imzalanan anlaşmalarla Türkiye ile NATO'nun ortak savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini, ROKETSAN'ın ileri teknolojileri ve caydırıcı sistemleriyle bu projelere katkı sunmayı sürdüreceğini kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ROKETSAN'dan NATO savunmasına katkı

        ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında yürütülecek çeşitli savunma kabiliyeti projelerinde yükleniciler arasında yer aldığını bildirdi.

        İkinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ROKETSAN olarak, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında yüklenicileri arasında yer aldığımız Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri ve Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri projelerine ilişkin anlaşmaların imza törenine iştirak ettik." ifadesini kullandı.

        Söz konusu iş birliklerinin Türkiye ile NATO'nun ortak savunma kabiliyetlerini güçlendireceğini belirten İkinci, ROKETSAN'ın ileri teknolojileri ve caydırıcı sistemleriyle bu projelere katkı sunmayı sürdüreceğini kaydetti.

        ROKETSAN'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Güçlü savunma, ileri teknoloji ve ortak güvenlik için üretmeye devam ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaşta iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

         Beşiktaş'ta, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı