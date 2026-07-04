ROKETSAN üretimi füze, hareketli su üstü hedefini başarıyla imha etti

ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonuna yönelik atış testi gerçekleştirildi.

Test kapsamında, düşman unsuru olarak belirlenen serbest gezen insansız deniz aracı hedef alındı. Hipersonik hızlara ulaşan TAYFUN BLOK-3, arayıcı başlıkla hedefe kilitlenerek hareket halindeki su üstü hedefini başarıyla vurdu.

HAREKETLİ HEDEF İMHA EDİLDİ

Canlı harp başlığının kullanıldığı testte, yaklaşık 7 metre uzunluğundaki ve küçük bir balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı çok yüksek hızda vurularak imha edildi.

Testle birlikte Türkiye’de ilk kez, dünyada ise sayılı örneği bulunan bir balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu yapılarak seyir halindeki su üstü hedefin başarıyla vurulduğu belirtildi.

HİPERSONİK HIZ VE YÜKSEK HASSASİYET

TAYFUN füzesi, ROKETSAN tarafından derinlikteki hedeflerde etki oluşturmak üzere geliştirilen yüksek güvenilirlik seviyesine sahip bir füze sistemi olarak tanımlanıyor.

Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızıyla hava savunma sistemi tehditlerine karşı üstünlük sağlaması hedeflenen TAYFUN’un, yüksek vuruş hassasiyeti sayesinde istenmeyen hasar riskini azaltması amaçlanıyor.