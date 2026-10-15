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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Saint-Gobain Yapı Kimyasalları’ndan Tuzla’da stratejik adım

        Saint-Gobain Yapı Kimyasalları’ndan Tuzla’da stratejik adım

        Saint-Gobain Yapı Kimyasalları, küresel standartlardaki üretim gücünü ve Türkiye'deki pazar payını artırma hedefi doğrultusunda İstanbul Tuzla'daki üretim tesisini devreye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 14:24 Güncelleme:
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        Saint-Gobain Yapı Kimyasalları'ndan Tuzla'da stratejik adım

        Şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçası olan bu yeni merkez, yapı kimyasalları sektöründeki yüksek katma değerli ürünlerin yerel üretimine katkı sağlayacak. Uluslararası Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygun bir altyapıyla faaliyete geçen tesis, Saint-Gobain’in Türkiye genelindeki 12. fabrikası olarak operasyonlarına başladı.

        Tuzla üretim tesisi, mevcut ürün portföyünün yanı sıra ileriki dönemlerde yeni nesil teknik ürünlerin de üretileceği, geleceğin yapı kimyasalları çözümlerine yönelik büyüme fırsatlarını destekleyecek şekilde tasarlandı. Stratejik konumuyla hem Türkiye pazarına hem de çevre bölgelere hızlı ve etkin hizmet sunacak olan tesis; modern altyapısı, yüksek kalite standartları ve operasyonel verimliliğiyle dikkat çekiyor.

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        Saint-Gobain Yapı Kimyasalları Türkiye ve Orta Asya Başkan Yardımcısı Osman İlgen, Tuzla yatırımının şirketin sürdürülebilir büyüme, yerel üretim ve inovasyon odaklı uzun vadeli stratejisinin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Tuzla’da devreye aldığımız üretim tesisimizle, yapı kimyasalları alanında sahip olduğumuz küresel know-how’ı, ileri teknik yetkinliklerimiz ve yerel üretim gücümüzle buluşturuyor, etki alanımızı genişletiyoruz. Saint-Gobain standartlarıyla yapılandırdığımız bu tesisle, müşterilerimizin yüksek teknik nitelikli ürün ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt verirken, sektördeki öncü ve referans konumumuzu daha da pekiştireceğiz."

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