Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07:56 itibarıyla varil başına yüzde 0,70 artışla 95,27 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas Orta Ham Petrol (WTI) vadeli işlemleri ise varil başına yüzde 0,4 artışla 84,03 dolara çıktı.

Brent petrolde yaşanan dalgalanmanın ardından motorinin litre fiyatına ortalama 4,30 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle tüm şehirlerde motorin litre fiyatı 90 TL'nin altına indi.

En son 20 Kasım Cuma günü motorinin litre fiyatına ortalama 6,50 TL indirim gelmişti.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 68.40 TL

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Motorin litre fiyatı: 84.60 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 69.40 TL

Motorin litre fiyatı: 85.70 TL

LPG litre fiyatı: 50.79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 69.70 TL

Motorin litre fiyatı: 86.00 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 70.30 TL

Motorin litre fiyatı: 86.60 TL

LPG litre fiyatı: 51.11 TL

Bitlis

Benzin litre fiyatı: 71.10 TL

Motorin litre fiyatı: 87.40 TL

LPG litre fiyatı: 51.41 TL

Trabzon

Benzin litre fiyatı: 70.20 TL

Motorin litre fiyatı: 86.50 TL

LPG litre fiyatı: 51.49 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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