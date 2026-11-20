Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07:15 itibarıyla varil başına 92,22 dolardan işlem görüyor. Vadeli ABD Batı Teksas Ham Petrolü vadeli işlemleri varil başına 83,40 dolara çıktı.

Brent petrolde yaşanan dalgalanmanın ardından motorinin litre fiyatına ortalama 6,50 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle İstanbul ve Ankara'da motorin litre fiyatı 90 TL'nin altına düştü.

Hürmüz Boğazı'ndan yapılan ham petrol sevkiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönmesi nedeniyle arz fazlası beklentilerinin artmasından kaynaklı brent petrolde düşüş bekleniyor. Rakuten Securities'in emtia analisti Satoru Yoshida, "Husilerin Riyad'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu ham petrol arzına ilişkin endişeler yeniden ortaya çıktı ve bu da alımları tetikledi" dedi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 71.30 TL

Motorin litre fiyatı: 88.80 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 72.30 TL

Motorin litre fiyatı: 89.90 TL

LPG litre fiyatı: 50.79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 72.50 TL

Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

ADANA

Benzin litre fiyatı: 73.10 TL

Motorin litre fiyatı: 90.80 TL

LPG litre fiyatı: 51.11 TL

BİTLİS

Benzin litre fiyatı: 74.00 TL

Motorin litre fiyatı: 91.70 TL

LPG litre fiyatı: 51.41 TL

TRABZON

Benzin litre fiyatı: 73.00 TL

Motorin litre fiyatı: 90.70 TL

LPG litre fiyatı: 51.49 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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