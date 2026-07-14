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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Türkiye Mango için stratejik bir ülke"

        "Türkiye Mango için stratejik bir ülke"

        MANGO'nun Mango Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Toni Ruiz, Türkiye'deki mağazalarını ziyaret etti. Dönüşünde, " Türkiye, Mango için stratejik bir ülke ve şirketimizin en iyi performans gösteren ilk beş pazarından biri" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türkiye Mango için stratejik bir ülke"

        Mango Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Toni Ruiz, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Mango İcra Kurulu’ndaki bazı yöneticilerle birlikte Türkiye’deki bazı mağazaları ziyaret eden Toni Ruiz, ziyaretinin ardından LinkedIn’de Türkiye ziyaretine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

        “FİZİKSEL MAĞAZACILIĞA İNANCIMIZ TAM”

        Toni Ruiz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz günlerde, ekiplerimizin Türkiye’de yürüttüğü harika çalışmaları yerinde görmek için Türkiye’yi ziyaret ettim. Türkiye, MANGO için stratejik bir ülke ve şirketimizin en iyi performans gösteren ilk beş pazarından biri. 2025 yılını 70’in üzerinde mağazayla tamamladık. Bu pazara olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak da bu yıl yeni mağaza açılışları ve mevcut mağazalarımızın yenilenmesiyle büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Fiziksel mağazacılığa olan bağlılığımız ve inancımız tam. Nerede olurlarsa olsunlar, müşterilerimize daha yakın olmak istiyoruz. Mağazalarımız, müşterilerimizle en önemli temas noktamız; markamızın hayat bulduğu, müşterilerimizi dinleyebildiğimiz, anlayabildiğimiz ve onlara farklı, kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabildiğimiz alanlar.”

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        EKİBE ÖVGÜ

        “Bunun mümkün olabilmesi için yerel ekibimizin bilgisi büyük önem taşıyor. Türkiye de bunun en güçlü örneklerinden biri. Bu ziyaret, farklı kültürel ve makroekonomik koşullara uyum sağlama yeteneğimizi bir kez daha pekiştirdi. Her pazarın kendine özgü dinamiklerinin bir meydan okuma olduğu kadar, aynı zamanda sürekli bir öğrenme kaynağı olduğunu da bir kez daha gördük. Bu ziyaretten büyük bir heyecanla, üzerinde düşüneceğim pek çok değerli kazanımlarla ve her şeyden önemlisi yapılan çalışmalarla gurur duyarak ayrılıyorum. Yereldeki bilgi birikimi, müşteriye yakınlık ve ekiplerimizin özverisi, MANGO’nun büyümesini sürdürmesi için vazgeçilmez unsurlar. Son birkaç gün boyunca gösterdikleri emek ve bana kendimi evimde hissettirdikleri için Türkiye ekibine gönülden teşekkür ediyorum.”

        REKOR GELİRE ULAŞTI

        Firmadan yapılan açıklamaya göre son yıllarda Türkiye’deki büyümesine devam eden MANGO, 4E 2024–2026 Stratejik Planı kapsamında farklılaşan değer önerisini güçlendirirken hem mevcut mağazalarında hem de online kanallarında satışlarını artırmayı amaçlıyor.

        2025 yılında yüzde 13'lük artışla 3,8 milyar Euro'ya ulaştırarak rekor bir büyüme kaydeden MANGO, 1997 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 2025 yılını Türkiye genelinde toplam 40.000 metrekareyi aşan 70’in üzerinde satış noktasıyla kapatan MANGO, yıl sonuna kadar yaklaşık 10 yeni satış noktası açarken, önemli lokasyonlarda toplamda yaklaşık 5 New Med renovasyonu da gerçekleştirecek.

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