Türkiye'nin en büyük 10 bankası ilk yarıda 415,7 milyar lira kâr elde etti

Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlenen bilgiye göre, yılın ilk 6 ayında Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, Denizbank ve Kuveyt Türk, ülkede en yüksek aktif büyüklüğe sahip bankalar olarak sıralanmaya devam etti.

Türkiye'nin en büyük 10 bankasının yılın ilk yarısı itibarıyla aktif büyüklüğü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 42 trilyon lirayı aştı. Geçen yılın ilk yarısında en büyük 10 bankanın aktif toplamı yaklaşık 32,7 trilyon lira düzeyindeydi.

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Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında 9,1 trilyon lira ile sektörün en yüksek aktif büyüklüğüne sahip banka ünvanını korurken VakıfBank 5,8 trilyon lirayla en yüksek ikinci aktif büyüklüğe sahip banka​​​​​​​ oldu.

Aktif büyüklükte 5,1 trilyon lira ile üçüncü sırada yer alan Türkiye İş Bankası, aynı zamanda özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka ünvanını korudu. Böylece, üç bankanın aktif büyüklüğü ayrı ayrı 5 trilyon liranın üzerinde gerçekleşti.

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Halkbank ise 4,7 trilyon liralık aktif büyüklükle dördüncü oldu. Garanti BBVA, 4,4 trilyon liralık aktif toplamla beşinci sırada yer aldı.

Aktif büyüklük sıralaması 3,7 trilyon lirayla Akbank, 3,6 trilyon lirayla Yapı Kredi, 2,1 trilyon lirayla QNB Bank, 2 trilyon 64 milyar lirayla Denizbank ve 1,5 trilyon lirayla Kuveyt Türk ile devam etti. Kuveyt Türk, aktif büyüklük bazında ilk 10'a giren tek katılım bankası oldu.

Aktif büyüklüğü en fazla artan banka da yüzde 40,5 ile Kuveyt Türk olurken onu yüzde 35,9 ile Garanti BBVA, yüzde 32,3 ile Akbank, yüzde 30,8 ile Ziraat Bankası, yüzde 29,4 ile Halkbank, yüzde 28,1 ile Türkiye İş Bankası, yüzde 28 ile Denizbank, yüzde 27,6 ile VakıfBank, yüzde 18,7 ile QNB Bank ve yüzde 17,5 ile Yapı Kredi takip etti.

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Net kârını en fazla artıran banka Yapı Kredi oldu

Yılın ilk yarısında en yüksek kâr elde eden banka, 110,6 milyar lira ile Garanti BBVA oldu. kârlılıkta Ziraat Bankası 74,2 milyar lirayla ikinci, Denizbank 34,6 milyar lirayla üçüncü, Akbank 34,4 milyar lirayla dördüncü ve Yapı Kredi 31 milyar lirayla beşinci sırayı aldı.

kârlılık bazında bu bankaları sırasıyla 30,1 milyar lirayla VakıfBank, 30 milyar lirayla Türkiye İş Bankası, 29,3 milyar lirayla QNB Bank, 23,8 milyar lirayla Kuveyt Türk ve 17,7 milyar lirayla Halkbank izledi.

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Bu dönemde kârını en fazla artıran banka yüzde 105,9 ile Yapı Kredi oldu. Bu bankayı yüzde 47,3 ile Halkbank, yüzde 33,7 ile QNB Bank, yüzde 27,8 ile Denizbank, yüzde 25,7 ile Kuveyt Türk takip etti.

İlk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre kârını Garanti BBVA yüzde 20, Ziraat Bankası yüzde 15,9, Türkiye İş Bankası yüzde 0,7, VakıfBank yüzde 0,1 artırdı. Aynı dönemde Akbank'ın kârı yüzde 18,9 geriledi.

Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası, bu yılın ilk yarısında 415 milyar 662,6 milyon lira net dönem kârı elde etti ve bu bankaların toplam kârı geçen yıla kıyasla yüzde 18 artış gösterdi.

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Mevduat/katılım fonu toplamı 26,7 trilyon liraya ulaştı

Bankaların en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar ve katılım fonları da yılın ilk yarısında 26,7 trilyon liraya çıktı. Sektörün 10 büyük bankasının mevduat/katılım fonu toplamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

Ziraat Bankası 5,8 trilyon liralık mevduatla ilk sıradaki yerini korurken onu 3,7 trilyon lirayla Halkbank, 3,6 trilyon lirayla VakıfBank, 3,4 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 2,6 trilyon lirayla Garanti BBVA, 2,4 trilyon lirayla Akbank, 2 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1,2 trilyon lirayla Denizbank ve 1,1 trilyon lirayla QNB Bank izledi. Aynı dönemde Kuveyt Türk de 983,9 milyar liralık katılım fonu topladı.

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Mevduat/katılım fonu hacmi en fazla artış gösteren bankalar ise yüzde 43 ile Kuveyt Türk, yüzde 35 ile Denizbank, yüzde 32,1 ile Akbank, yüzde 29,1 ile Türkiye İş Bankası ve yüzde 28,1 ile Ziraat Bankası oldu.

Bu bankaları yüzde 23 ile Halkbank, yüzde 22 ile VakıfBank, yüzde 21,8 ile Yapı Kredi, yüzde 15,7 ile Garanti BBVA ve yüzde 11,4 ile QNB Bank izledi.

Kredi/finansman desteği 23,4 trilyon liraya yaklaştı

İlgili 10 bankanın toplam nakdi kredi desteği, geçen yıl 23 trilyon 391,7 milyar liraya çıkarken kredi desteği en yüksek bankanın 4,9 trilyon lirayla Ziraat Bankası olduğu görüldü.

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Ziraat Bankası'nın ardından en yüksek nakdi kredi sağlayan bankalar 3,4 trilyon lirayla VakıfBank, 2,7 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası, 2,6 trilyon lirayla Garanti BBVA ve 2,4 trilyon lirayla Halkbank oldu.

İlk yarıyı Akbank 2,1 trilyon lira, Yapı Kredi 2 trilyon lira, QNB Bank 1,3 trilyon lira, Denizbank 1,2 trilyon lira nakdi kredi stokuyla tamamlarken Kuveyt Türk 681,7 milyar liralık finansman desteği sağladı.

Bahsedilen dönemde nakdi kredi desteği Halkbank'ın yüzde 42,6, Akbank'ın yüzde 42,5, Kuveyt Türk'ün yüzde 42, Denizbank'ın yüzde 40,9, Garanti BBVA'nın yüzde 38,5, Ziraat Bankası'nın yüzde 37,9, VakıfBank'ın yüzde 35,8, Türkiye İş Bankası'nın yüzde 33,4, Yapı Kredi'nin yüzde 23,8 ve QNB Bank'ın yüzde 19,5 arttı.

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En büyük 10 bankanın öz kaynağı 3,5 trilyon lirayı buldu

Geçen yılın ilk yarısında 2 trilyon 390 milyar lira olan söz konusu bankaların öz kaynaklar toplamı, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 46 artış kaydederek 3 trilyon 498,6 milyar liraya yükseldi.

Öz kaynak büyüklüklerine göre Ziraat Bankası 772,6 milyar lirayla ilk sırada yer alırken onu 487,2 milyar lirayla Garanti BBVA, 453,2 milyar lirayla Türkiye İş Bankası, 353 milyar lirayla VakıfBank, 324,7 milyar lirayla Akbank, 286,5 milyar lirayla Yapı Kredi, 247,7 milyar lirayla Denizbank, 234,6 milyar lirayla Halkbank, 200,5 milyar lirayla QNB Bank ve 138,7 milyar lirayla Kuveyt Türk izledi.

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Bu dönemde öz kaynaklarını en fazla artıran bankalar ise yüzde 43,9 ile QNB Bank, yüzde 43,2 ile VakıfBank, yüzde 42,6 ile Kuveyt Türk, yüzde 39,4 ile Halkbank, yüzde 35,1 ile Denizbank, yüzde 34,1 ile Ziraat Bankası, yüzde 29 ile Garanti BBVA, yüzde 25,7 ile Türkiye İş Bankası, yüzde 25,4 ile Akbank ve yüzde 18,7 ile Yapı Kredi şeklinde sıralandı.