WWF Türkiye'den kuşların göç yollarındaki elektrik tehdidi için enerji şirketlerine çağrı

WWF-Türkiye, kuşların yalıtımsız elektrik hatları ve direkleri nedeniyle yaşamlarını yitirmesinin, gerekli önlemler alınarak büyük ölçüde önlenebilecek bir tehdit olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye, dünyanın en önemli kuş göç yollarının üzerinde yer alıyor. Avrupa ile Afrika arasında binlerce kilometre yol kat eden göçmen kuşlar, göç yolculukları boyunca yaşam alanı kaybı, elektrik hatları, avcılık ve tarımsal kimyasallar gibi birçok tehditle karşı karşıya kalıyor. Elektrik nakil hatları da bu tehditlerin başında yer alıyor. İzole edilmemiş elektrik hatları ve demiryolları gibi ulaşım altyapıları, leylekler ve diğer süzülerek göç eden kuşlar için her yıl ölümcül bir risk oluşturuyor.

"Süzülen kuşlar açısından daha büyük bir risk barındırıyor"

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Doğa Koruma Kıdemli Uzmanı Can Yeniyurt, elektrik hatlarının özellikle süzülerek göç eden kuşlar için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek, “Leylekler ve akbabalar, süzülen kuşlar olarak tanımladığımız grupta yer alıyor ve geniş kanatlı kuşlar olduklarından elektrik direklerinde çarpılma durumuyla daha fazla karşılaşıyorlar. Bu nedenle elektrik hatları, süzülen kuşlar açısından çok daha yüksek bir risk barındırıyor ve yaşamlarını tehdit ediyor. Bu riskler, elektrik hatlarının izole edilmesi ve görünür kılınması ile azaltılabilinir” dedi.

Birecik’te elektrik hattının 2,4 kilometrelik bölümü izole edildi

WWF-Türkiye, elektrik hatlarının göçmen kuşlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmalar yürütüyor. Geçmiş yıllarda Birecik’te, kelaynakların göç yollarındaki tehditleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, elektrik nakil hatlarından kaynaklanan riskleri azaltan WWF-Türkiye, bu çalışmalar sonucunda, kelaynakların elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği direklerde gerekli önlemlerin alınmasını ve hattın 2,4 kilometrelik bölümünün izole edilmesini sağladı.

WWF-Türkiye’den elektrik dağıtım şirketleri ve ilgili kurumlara çağrı

Tüm göçmen kuşların yolculuklarını güvenle tamamlayabilmesi için WWF-Türkiye, elektrik dağıtım şirketlerini ve ilgili kurumları göç yolları üzerindeki ölümcül risklere karşı gerekli koruma ve izolasyon çalışmalarını vakit kaybetmeden hayata geçirmeye çağırıyor.

WWF-Türkiye, bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirterek çağrısını “Göçmen kuşları korumak #BirlikteMümkün” mesajıyla yineliyor.