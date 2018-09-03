Ekonomik krizdeki Arjantin faizleri yüzde 60'a çıkarmasına rağmen neden hâlâ yabancı yatırımcıyı ikna edemiyor?
Arjantin ekonomisi zorda. Yüksek kamu borcu, bütçe açığı ve enflasyon nedeniyle ülkenin para birimi peso bu yıl değerinin neredeyse yarısını yitirdi. Merkez Bankası faizleri yüzde 60'a kadar çıkarsa da ülkeye yeni yatırımcı gelmiyor.
03.09.2018 - 15:25 | Güncelleme:
Arjantin ekonomisi zorda. Yüksek kamu borcu, bütçe açığı ve enflasyon nedeniyle ülkenin para birimi peso bu yıl değerinin neredeyse yarısını yitirdi.
Arjantin hükümeti ve Merkez Bankası ise piyasalara güven verebilmek için bir yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 50 milyar dolarlık bir stand-by anlaşması imzaladı, diğer yandan da politika faizini yüzde 60'a kadar yükseltti.
Gelişen piyasalar içerisinde en yüksek faizi veren Arjantin'in sorunları ise tüm bu adımlara karşın bitmiş değil.
Arjantin ekonomisi neden krize girdi?
Ülkenin kısa vadeli en büyük sorunu nakit akışı sağlanamaması. Yatırımcılar, Arjantin'in vadesi yaklaşan kamu borçlarını geri ödeyemeyeceğinden endişe ediyor.
Ülkede kamu borcunun neredeyse yüzde 70'i yabancı para cinsinden. Bu oran, gelişen piyasalar içerisinde en yüksek oranlardan birisi.
Hükümetin vadesi gelen borçlarını geri ödemesi gerekiyor. Ancak pesonun dolar karşısında bu yıl yüzde 50'ye yakın değer yitirmesi borç geri ödemelerini zorlaştırıyor.
Arjantin'de bütçe açığının milli gelire oranı da yüksek sayılabilecek bir oran olan yüzde 6,5 seviyesinde.
Bu nedenle hükümet yeni bir kemer sıkma paketi hazırladı.
Yüzde 60 faiz ne işe yarıyor?
Arjantin Merkez Bankası, pesoyu desteklemek adına faiz oranlarını yüzde 60'a yükseltmiş durumda.
Bu da peso cinsi devlet tahvillerine yapılacak yatırımların getirisinin yüzde 60'lı seviyelere yükselmesi anlamına geliyor.
Ancak ülkede enflasyonun yüzde 31'e kadar yükselmesi, tahvil yatırımlarının reel getirisini yüzde 29'a indiriyor.
Pesonun daha da değer yitirebileceği riskini de göz önünde bulunduran yabancı yatırımcılar şu ana kadar zordaki Arjantin'in tahvillerine yatırımdan kaçındı.
Yatırımcılar faiz artırımını destekleyici nitelikte kapsamlı bir yapısal reform paketi ve ülkenin bütçe açığını azaltacak bir kemer sıkma programı görmek istiyor.
Cumhurbaşkanı Macri'nin piyasa dostu yaklaşımı neden işe yaramadı?
Cumhurbaşkanı Mauricio Macri, özel sektör tecrübesi olan bir isim. Oluşturduğu ekonomi yönetimi için 'Son 50 yılın en iyisi' diyor.
Macri, 2015'te iktidara geldiğinde bütçe açının milli gelire oranı yüzde 7,5 seviyesindeydi.
Şok terapi yerine kademeli reformu benimseyen Macri, bütçe açığında yavaş da olsa istikrarlı bir düşüş öngörüyordu.
Ülkedeki sermaye kontrollerini kaldıran Macri, dalgalı kur rejimine geçişi de sağladı.
Ancak Peso'nun değerinin uluslararası piyasalarda belirlenmeye başlamasıyla kur üzerindeki baskı arttı ve Arjantin Merkez Bankası art arda büyük faiz artırımlarına gitmek zorunda kaldı.
Bundan sonra ne olacak?
Piyasa oyuncuları Macri hükümetinden ikna edici bir kemer sıkma programı talep ediyor.
Eğer bu gerçekleşmezse Peso'da değer kaybının sürmesi ve bunun ardından da Merkez Bankası'ndan yeni faiz artırımları beklenebilir.
Alınan kemer sıkma tedbirlerinin bir de siyasi sonuçları var.
Ülkede genel seçimler Ekim 2019'da düzenlenecek. Macri'nin yürürlüğe koyduğu kemer sıkma tedbirlerinin yeniden iktidara gelme şansını azaltacağı tahmin ediliyor.
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Ekonomik krizdeki Arjantin faizleri yüzde 60'a çıkarmasına rağmen neden hâlâ yabancı yatırımcıyı ikna edemiyor?/ekonomik-krizdeki-arjantin-faizleri-yuzde-60-a-cikarmasina-ragmen-neden-hl-yabanci-yatirimciyi-ikna-edemiyor-21289872128987
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