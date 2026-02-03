2026 EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları için geri sayım sona eriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile adaylar tarafından merakla beklenen EKPSS başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. EKPSS bu yıl 19 Nisan Pazar günü uygulanacak. Peki, EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" İşte 2026 EKPSS başvuru tarihleri...
EKPSS başvurularında bekleyiş sürüyor. Sınav için çalışmalarını sürdüren adaylar, EKPSS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Şubat ayının ilk haftasında başlayacak EKPSS başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapılabilecek. Peki, EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
EKPSS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat'ta sona erecek.
EKPSS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ
EKPSS geç başvuru süreci 3 – 4 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilir.