EKPSS başvurularında bekleyiş sürüyor. Sınav için çalışmalarını sürdüren adaylar, EKPSS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Şubat ayının ilk haftasında başlayacak EKPSS başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapılabilecek. Peki, EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...