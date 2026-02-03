Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        2026 EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları için geri sayım sona eriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile adaylar tarafından merakla beklenen EKPSS başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. EKPSS bu yıl 19 Nisan Pazar günü uygulanacak. Peki, EKPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" İşte 2026 EKPSS başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 23:17 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EKPSS başvurularında bekleyiş sürüyor. Sınav için çalışmalarını sürdüren adaylar, EKPSS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Şubat ayının ilk haftasında başlayacak EKPSS başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapılabilecek. Peki, EKPSS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

        2

        EKPSS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat'ta sona erecek.

        3

        EKPSS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

        EKPSS geç başvuru süreci 3 – 4 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilir.

        4

        EKPSS 2026 SINAV TARİHİ

        EKPSS bu yıl 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

        5

        EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        "İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz"
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        ABD, İran'a ait bir İHA'yı vurdu
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Sağ bek hamlesi!
        Sağ bek hamlesi!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        F.Bahçe için resti çekti!
        F.Bahçe için resti çekti!
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu