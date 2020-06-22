Dünyaca ünlü yayınevi Bloomsbury’den çıkan Enis Dinç’in “Ekranlardaki Atatürk” kitabı, Atatürk’ün yaşadığı dönemde çekilmiş film görüntülerini analiz ederek, bu filmlerin erken cumhuriyet döneminin siyasi ve kültürel hayatına olan güçlü etkisini ortaya koyan ilk ve en kapsamlı araştırma.

Kitap okuyucuya liderin imajının nasıl oluştuğunu ve filmler yoluyla nasıl yayıldığını ve bu süreçte medya ve güç arasındaki yakın ilişkiyi gözler önüne seriyor. Kitap ayrıca bu filmlerin henüz yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş ve modern imajının dünyaya tanıtılmasındaki önemini de gösteriyor.

Enis Dinç

Kitap daha önce ekranlarda sıklıkla gördüğümüz Atatürk’ün film görüntülerinin yanında daha önce hiç yayınlanmamış birçok arşiv görüntüsünü inceliyor. Kitap okuyucuya o dönemin çok katmanlı bir analizini sunmak için mektuplar, anılar, gazeteler, raporlar, haber bültenleri ve prodüksiyon dosyaları gibi birçok yazılı kaynaktan da faydalanıyor. Atatürk’ün yaşadığı dönemde çekilmiş görüntülerinin anlatıldığı kitabı okurken yazar sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor ve o görüntülerin günümüz Atatürk algısının oluşmasında ne kadar etkili olduğuna ışık tutuyor.