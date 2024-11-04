İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Yerlerine kayyum ataması yapıldı. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp görevlendirildi. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Ekrem Canalp hayatı ve kariyeri hakkında sorgulamalar hız kazandı. Peki, Ekrem Canalp kimdir? Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Ekrem Canalp kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…