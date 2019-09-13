14 Eylül Cumartesi günü İstanbul Binicilik Kulübü'de düzenlenecek olan Türkiye Kupası Epuifun ve Pony engel atlama yarışları için organizasyon komitesi ve yarışmaya katılacak olan genç biniciler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

İmamoğlu ile bir araya geldi.

Binicileri ve organizasyon ekibini makamında ağırlayan İmamoğlu, genç binicilerle özel olarak ilgilendi. Biniciler İmamoğlu'nun makamına 'Taytay' adını verdikleri çubuktan özel olarak yapılmış sembolik atlarla gelmesi esprilere konu oldu.

İmamoğlu, İstanbul Binicilik Kulübü başkanı Mustafa Siyok'a gereken desteğin verileceğini açıkladı. Cumartesi günü Çekmeköy'de yapılacak yarışmalara programında yer bulabilirse katılacağını ifade eden İmamoğlu'nun bu açıklaması organizasyon ekibi üzerinde büyük bir sevinçle karşılandı.

Binici gençler arasında yaşça en küçük binici olan Beren Ece Karpuz kendi atının minik heykelini İmamoğlu'na hediye etti. İmamoğlu bu hediye karşısında çok mutlu olduğunu ve makamında en güzel yerde sergileyeceğini ifade etti.