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        Haberler Gündem Politika Ekrem İmamoğlu cezaevinde ifade verdi | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu cezaevinde ifade verdi

        Görevden uzaklaştırılan ve Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma kapsamında ifade verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 02.05.2025 - 21:35
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        Ekrem İmamoğlu cezaevinde ifade verdi
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        Ekrem İmamoğlu, kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla ifade verdi.

        Ekol TV muhabiri İlker Turak'ın haberine göre; 4-5 Kasım 2023'de gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiaları sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ifadeler alınmaya devam ediyor.

        İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde ifadesi alındı. Sabah saatlerinde ifade işlemleri için hazırlıklar yapıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından da öğle saatlerinde ifadesi alındı.

        Soruşturma kapsamında bugüne kadar 124 şüpheli tespit edildi ve toplam 78 şüphelinin bugüne kadar ifadesi alındı.

        Tanık sıfatıyla 36 isim de bugüne kadar ifade verdi. Tanık beyanlarında geçen isimlerin hesap hareketlerinin incelenmesine yönelik MASAK'ın hazırladığı rapor soruşturma dosyasına girdi.

        Ayrıca bazı delege yakınlarının belediyelerde işe alındığı iddiaları da vardı. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile delegelerin tapu kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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