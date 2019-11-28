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Ekrem İmamoğlu kimdir? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemin en merak edilen siyasi aktörleri arasında yer alıyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde az bir farkla İBB Başkanı seçilen İmamoğlu, YSK kararıyla iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenen seçimlerde bu kez 800 bini aşan oy farkıyla İBB Başkanı oldu. Peki Ekrem İmamoğlu kimdir? İmamoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri...

Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu, 1970'te Trabzon’da doğdu.

Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Ekrem İmamoğlu, 18 Aralık 2018'de yapılan aday tanıtım toplantısında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak açıklandı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçimlerini 6 Mayıs'ta iptal etti ve seçimlerin 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesine karar verdi. 

Yenilenen seçimleri 800 bin oy farkla kazanan İmamoğlu, ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan İstanbul Büykşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor. 

 

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